Nel corso delle numerose edizioni, l'evento ha fatto conoscere e apprezzare centinaia di volumi e ha dato visibilità a tantissimi autori esordienti

Letture in Alta Quota® è una storica manifestazione culturale e letteraria che si svolge a Camigliatello Silano, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, ma anche in altre località quali Lorica e Silvana Mansio e, attraverso la formula Incontri Silani® Tour, in tutta la Calabria e in diverse città italiane. Nata con l'obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere gli autori e le autrici esordienti, locali e nazionali, attraverso presentazioni di libri, dibattiti e incontri con gli scrittori, nel corso degli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più importanti del Sud Italia.

Una rassegna libera, inclusiva e aperta al pubblico, che nel tempo ha mantenuto una linea indipendente, senza cedere a compromessi né a logiche di appartenenza, preservando la propria autonomia sia rispetto agli ambienti elitari del passato e del presente, sia nei confronti dei centri di potere. Una manifestazione che non si è mai piegata alla logica del facile contributo subordinato a condizionamenti o imposizioni, scegliendo sempre la libertà culturale e l'autonomia delle proprie scelte.

La rassegna culturale, nata negli anni Novanta e rilanciata in forma strutturata con il progetto "aSilain4® – Incontri Silani® - Letture in Alta Quota®– Percorsi Culturali" è stata ideata e rilanciata da La Dea Editori e dall'editore e organizzatore Egidio Bevilacqua, che ne detiene anche il marchio registrato. L’evento culturale si svolge tradizionalmente nei mesi di agosto e settembre a Camigliatello Silano e propone presentazioni di libri, conferenze e momenti di confronto su temi culturali, storici, sociali e enogastronomici.

Nel corso delle numerose edizioni, l'evento ha fatto conoscere e apprezzare centinaia di volumi e ha dato visibilità a tantissimi autori esordienti che, proprio in occasione della rassegna, hanno avuto l'opportunità di condividere il palco con affermati scrittori e scrittrici che hanno scelto di partecipare a questo importante appuntamento culturale. Centinaia di scrittori, giornalisti, studiosi e personalità del mondo della cultura hanno negli anni onorato la rassegna con la loro preziosa presenza. Abbiamo pensato questa manifestazione come uno spazio libero, inclusivo e ospitale. Così è nata e così continuerà ad essere negli anni a venire: una casa aperta alle idee, ai libri, al dialogo e alla cultura, senza condizionamenti e senza padroni.