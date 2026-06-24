Dal 28 giugno al 2 luglio 2026, Piazza Madonna delle Grazie a Piretto di Lattarico ospiterà un ricco programma civile che unisce tradizioni contadine, solidarietà, cultura, gastronomia e intrattenimento. L'apertura della manifestazione, domenica 28 giugno, sarà dedicata alla Terza Festa della Trebbiatura, un evento volto a valorizzare la memoria e le tradizioni del mondo agricolo attraverso dimostrazioni di trebbiatura, esposizione di attrezzi e macchine agricole e stand enogastronomici.

Nella stessa giornata si terrà inoltre una raccolta di sangue presso il Centro Donazione Intercomunale AVIS, un importante momento di solidarietà e sensibilizzazione rivolto alla comunità. Dalle 18 spazio ai più piccoli con animazione, giochi popolari e tanto divertimento a cura de "Il Party".

Lunedì 29 giugno, alle 19 in Chiesa Recital Pianistico di Gennaro Garroppo, alle ore 20.30, protagonista sarà la gastronomia con la tradizionale Sagra della Pasta e Melanzane. Nel corso della serata si concluderà il progetto didattico "Dalla Spiga al Pane”, che ha coinvolto durante l'anno scolastico gli alunni dell'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo–Lattarico in un percorso educativo dedicato alla conoscenza delle tradizioni agricole e della filiera del pane. La serata sarà accompagnata dall'intrattenimento musicale di Enzo Music Live.

Martedì 30 giugno, alle ore 21, il palco ospiterà “Emozioni... a passi di Danza”, uno spettacolo dedicato all'arte della danza, capace di unire tecnica, espressività ed emozioni. Con la Direzione Artistica di Valentina Cameriere e la partecipazioni delle più importanti Scuole Danza del territorio.

Mercoledì 1 luglio, alle ore 21.30, spazio al divertimento con Rewind 90, uno show musicale che farà rivivere al pubblico le atmosfere, i successi e l'energia degli anni Novanta. La manifestazione si concluderà giovedì 2 luglio, alle ore 21.30, con l'esibizione della Piper Band, protagonista di una serata dedicata ai grandi classici del beat italiano degli anni Sessanta e Settanta.

Cinque giorni di appuntamenti che intendono valorizzare le radici del territorio, promuovere la solidarietà e offrire occasioni di incontro e condivisione attraverso cultura, musica e tradizioni popolari. Evento organizzato da APS Fervens in collaborazione con la Parrocchia San Nicola di Bari e il patrocinio del Comune di Lattarico