L’imprenditrice Alessia Perugini: «La serata sarà ispirata allo spirito e ai valori della cultura hippy degli anni Sessanta e Settanta»

È più di un semplice party, è un viaggio musicale estivo. «Lo spirito e i valori a cui si ispira - chiarisce Alessia Perugini, una delle imprenditrici fautrici dell’iniziativa - sono quelli della cultura hippy degli anni 60/’70».

Letteralmente, è “il potere dei fiori”, come simbolo di un’ideologia non violenta. Musica, fiori, colori, contro le brutture, contro tutte le guerre. Le contaminazioni di quel periodo magico influenzano anche adesso la moda, la musica, la voglia di divertirsi. Sotto il segno della pace e dell’amore. Perché tutto torna prima o poi.

E quindi giovedì 25 Giugno a Cosenza, dalle 19, sul prato del “V’Incanto”, che si staglia sullo storico casino Mollo a Campagnano, si terrà un party speciale in pieno stile Flower Power. Una dj set performance con la musica più bella di Fio Marino.

Un momento moda di notevole impatto, curato dalla talentuosa designer artigiana, ormai conosciuta anche oltralpe, Eleonora Perugini, e le sue creature di cuoio, di lycra e metalli pregiati, che direttamente dal Forte Village Resort di Pula in Sardegna, offrirà alla sua città natia un evento nell’evento.

Un wine dinner fresco e raffinato, bagnato da vino calabro e profumato dalle prelibatezze dello chef. E poi un’ambientazione sognante e special, degna dei miglior flower power di Ibiza con gadget variopinti e naturali del maestro fiorista, Luigi Carbone.

Perché lo spirito di questo party è credere con convinzione che la bellezza e la pace possano salvare ancora il mondo. Complici una serata stellata, bella gente e il verde d’un prato che non fa rimpiangere quelli iconici del festival di Woodstock. Il dress code della serata per le ladies è in linea: fiori ovunque, abiti bianchi o colorati, sorrisi per tutti