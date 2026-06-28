Successo per la prima edizione della manifestazione organizzata in Piazza delle Fontane. Concerti, mostre e la partecipazione dell'orchestra dell'Istituto Comprensivo hanno animato il cuore del paese
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Bilancio positivo per la prima edizione del Rockers' Fest, la manifestazione che ha trasformato Piazza delle Fontane, a Spezzano della Sila, in un grande palcoscenico dedicato alla musica, all'arte e alla partecipazione.
L'evento, nato con l'obiettivo di valorizzare il centro del paese attraverso la cultura e l'aggregazione, ha richiamato un pubblico numeroso, confermando la volontà di fare della musica uno strumento di rigenerazione urbana e sociale.
Per l'intera giornata la piazza ha ospitato concerti dal vivo con band emergenti e cover band che hanno ripercorso alcuni dei grandi classici del rock italiano e internazionale, alternando le esibizioni a spazi dedicati alla fotografia, al disegno e all'artigianato locale.
Tra i momenti più significativi della manifestazione il concerto dell'Orchestra dell'Istituto Comprensivo "Spezzano Sila – Celico – Rovito", sostenuto dall'Amministrazione comunale. Un'esibizione che ha rappresentato un ideale ponte tra generazioni, coinvolgendo gli studenti in un progetto culturale condiviso con il territorio e sottolineando il valore educativo della musica.
Ampia anche la partecipazione della comunità, con famiglie, giovani e appassionati che hanno animato il centro cittadino contribuendo al successo dell'iniziativa.
L'Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l'esito della manifestazione, ringraziando l'Associazione culturale Presila Rockers, promotrice dell'evento, per l'impegno organizzativo e la capacità di dare vita a un progetto che punta a diventare un appuntamento stabile dell'estate spezzanese, coniugando spettacolo, creatività e valorizzazione del territorio.