La danza come linguaggio universale, capace di unire persone, generazioni e culture diverse. A Saracena, martedì 23 giugno, alle ore 21, Piazza XX Settembre ospiterà il saggio della scuola Isabel Dance, guidata dall’art director Arabella Di Leone, con un finale dedicato alla pace e all’unione tra i popoli.

La serata, patrocinata dall’Amministrazione comunale, restituirà alla comunità il lavoro artistico e formativo svolto durante l’anno da allieve, allievi, docenti e famiglie. Un appuntamento che unisce spettacolo, partecipazione e riflessione, trasformando la piazza in un palcoscenico aperto alla città.

Isabel Dance, il saggio in Piazza XX Settembre

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Renzo Russo, che evidenzia il ruolo della danza come esperienza di crescita, aggregazione e comunità. Il saggio rappresenta infatti non soltanto la conclusione di un percorso didattico, ma anche un momento di condivisione capace di valorizzare talento, impegno e partecipazione.

Per l’Amministrazione comunale, appuntamenti come questo contribuiscono a rafforzare il legame tra cultura, giovani e territorio, offrendo occasioni di incontro e crescita collettiva.

Antonio Stillante ospite della serata

Ospite della serata sarà Antonio Stillante, ballerino di latino americano noto al grande pubblico per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Stillante collabora da due anni con Isabel Dance attraverso stage e lezioni private dedicate agli allievi e alle allieve della scuola.

La sua presenza conferma il percorso di crescita tecnica e interpretativa portato avanti dalla scuola, in particolare nelle discipline latino-americane, dove gli allievi hanno lavorato durante l’anno su ritmo, espressività e maturazione artistica.

Dal classico all’hip hop, fino al tango e ai balli caraibici

Il saggio attraverserà linguaggi e stili diversi. In scena ci saranno danza classica, moderna, hip hop, tango argentino, balli caraibici, latino americani, social dance e zumba fitness, con spazio anche a milonga e tango valzer.

Non ci sarà un unico tema narrativo, ma una restituzione del lavoro compiuto durante l’anno. Ogni esibizione racconterà una parte del percorso formativo degli allievi, con attenzione alla tecnica, alla presenza scenica e alla capacità di vivere la danza come forma di espressione personale e collettiva.

Per la prima volta arriva anche la pizzica

Tra le novità dell’edizione figura anche la pizzica, che sarà portata in scena per la prima volta dalle signore del corso di social dance. Una scelta che conferma la capacità della scuola di aprirsi a linguaggi popolari, tradizionali e identitari.

La presenza della pizzica amplia il racconto artistico della serata e rende la danza uno spazio accessibile a età, sensibilità ed esperienze diverse. Un modo per valorizzare anche le radici popolari e il senso comunitario del movimento.

Un anno di stage, gare ed esperienze formative

Nel corso dell’anno Isabel Dance ha preso parte al Carnevale di Castrovillari nell’ambito delle scuole a confronto e a gare di latino americano. La scuola ha inoltre realizzato stage ed esami in collaborazione con l’Accademia di Roma, confermando un percorso formativo fondato su passione, studio, confronto e crescita tecnica.