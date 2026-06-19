La Calabria si conferma una delle protagoniste del tour estivo di Sarafine. L'artista calabrese, tra le figure più originali della nuova scena elettronica italiana, ha infatti inserito altre due tappe nella regione dopo l'annuncio della partecipazione al MOOD Summer 2026 di Rende.

I nuovi appuntamenti porteranno la cantante sulla costa ionica con due concerti consecutivi nel cuore dell'estate. Il primo è in programma il 10 agosto a Borgia, nel Catanzarese, all'interno del cartellone del "Borgia Summer Vibes", manifestazione che negli ultimi anni sta consolidando il proprio ruolo tra gli eventi musicali di riferimento della provincia.

La seconda tappa arriverà appena ventiquattro ore dopo, l'11 agosto, a Trebisacce, dove Sarafine sarà tra i protagonisti di MarEstate, la rassegna che anima la stagione turistica della cittadina dell'Alto Ionio cosentino e che punta a coniugare spettacolo, turismo e valorizzazione del territorio.

Per l'artista si tratta di un vero e proprio ritorno a casa. Dopo aver conquistato il grande pubblico grazie alla sua proposta musicale innovativa, capace di fondere elettronica, techno, pop d'autore e sperimentazione sonora, Sarafine continua a mantenere un forte legame con la Calabria, scegliendo di inserire più date regionali nel proprio calendario estivo.

I concerti promettono uno spettacolo immersivo che va oltre la semplice esibizione musicale. Le performance di Sarafine si caratterizzano infatti per una forte componente visiva, con scenografie, immagini e soluzioni artistiche che dialogano costantemente con il suono, creando un'esperienza dal vivo particolarmente coinvolgente.

Il tour "Estate 2026" rappresenta uno dei momenti più importanti della carriera recente dell'artista e sta attraversando numerose città italiane tra giugno e settembre. In questo contesto la Calabria si ritaglia uno spazio significativo, ospitando ben tre appuntamenti tra Rende, Borgia e Trebisacce.

Un segnale che conferma la crescente attenzione degli organizzatori regionali verso le nuove tendenze musicali e verso artisti capaci di parlare soprattutto alle giovani generazioni, senza rinunciare alla ricerca artistica e alla sperimentazione.

Le prevendite per gli spettacoli sono disponibili attraverso i circuiti autorizzati e sulla piattaforma Vivaticket. Per i fan calabresi saranno due occasioni particolarmente attese per vedere dal vivo una delle protagoniste più interessanti della musica elettronica contemporanea.

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