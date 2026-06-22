L’iniziativa è promossa dall’associazione Regno d’Arbëria e vedrà la partecipazione di quattro giovani artisti provenienti dall’Albania

L’Associazione Storico-Culturale “Regno d’Arbëria” annuncia l’inizio di “Street Arb”, residenza artistica internazionale che si svolgerà a Spezzano Albanese nel periodo compreso tra il 6 luglio e il 3 agosto 2026. L’iniziativa si colloca all’interno di Expo Arbëria, progetto di marketing territoriale volto a rilanciare e valorizzare l'immenso patrimonio storico, culturale e identitario delle comunità arbëreshe.

La residenza vedrà la partecipazione di 4 giovani artisti provenienti dall’Albania, che nel periodo di permanenza realizzeranno, nel centro storico del borgo, opere di street art (murales e similari) che si svilupperanno su 3 itinerari tematici.