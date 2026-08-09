A ideare e organizzare l’evento è Gianfranco Amodeo, dj veterano, da sempre appassionato di musica, che ha deciso di riportare in vita quella che è diventata una vera e propria esperienza collettiva legata alle notti d'estate diamantesi. L'ingresso è gratuito ed è previsto alle 23.30

“Sotto un cielo di stelle, il mare bagnava la riva e noi ballavamo, convinti che la notte non dovesse finire mai. La sabbia come pavimento, la luna come lampadario e il rumore del mare come colonna sonora della nostra felicità. Dove la terra finisce, la festa comincia”.

Sono le parole usate per comunicare una nuova edizione del Diamante Beach Dance, uno degli eventi più attesi dell’estate della costa tirrenica, che torna dopo qualche anno di stop.

L'appuntamento è fissato per la notte di Ferragosto 2026, sulla Spiaggia Grande di Diamante, per quella che si annuncia come una grande festa sulla sabbia, nel segno della musica, dello spettacolo e del divertimento. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Diamante ed è stato fortemente voluto dal presidente del Consiglio comunale Mariano Casella.

Il ritorno

Una storia che affonda le proprie radici nel passato: il Diamante Beach Dance si è svolto ininterrottamente dal 2009 al 2017, diventando negli anni un appuntamento capace di richiamare sulla spiaggia tantissimi giovani e appassionati. Poi lo stop, durato diversi anni. Adesso, però, la storia riparte.

Una pista da ballo a cielo aperto

A ideare e organizzare l’evento è Gianfranco Amodeo, dj veterano, da sempre appassionato di musica, che ha deciso di riportare in vita quella che è diventata una vera e propria esperienza collettiva legata alle notti d'estate diamantesi.

L'ingresso è gratuito ed è previsto alle 23.30.

Tanti gli ospiti

Il programma prevede DJ set, ospiti, effetti spettacolari, radio live, maxischermi, Video Jockey e tanto ritmo ed energia. Previsto anche un servizio navette da Paola e Praia, per facilitare gli spostamenti verso Diamante.

Sul palco e alla consolle ci saranno, tra gli altri, lo special guest Il Principe (Gianluigi Arena) e Alex Pizzuti, mentre la line-up comprende anche Emiliano Bianco e Salvatore Sollazzo. Alle voci Ginevra Voice e Gianfranco Amodeo, con Alex Pizzuti nel ruolo di producer. Le coreografie saranno affidate alla Scuola di ballo Plaza.