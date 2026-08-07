È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’industriale Raffaele De Rango. Imprenditore edile di successo, vanta una lunga militanza nel sistema confindustriale: è stato presidente di Confindustria Cosenza e di Ance Cosenza, Vice Presidente di Ance Calabria, componente del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza di Confindustria Calabria, Componente del Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza, Consigliere d’Amministrazione della Banca Popolare di Bari. Da amministratore pubblico ha ricoperto, tra l’altro, gli incarichi di Sindaco di Rende e di Consigliere regionale.

«Il Consiglio Direttivo di Confindustria Cosenza – dichiara il presidente Giovan Battista Perciaccante - esprime per mio tramite il cordoglio più sentito e la partecipazione sincera al dolore della carissima moglie Franca, dei figli Alessandro, Ketty e Patrizia, della famiglia e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo. A tutti mancherà il suo senso apporto di idee e consigli, il suo impegno per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditoria. Da presidente di Confindustria Cosenza e da past presidente Raffaele De Rango si è messo al servizio di quel sistema produttivo nel quale ha creduto molto, rappresentandone gli interessi e le istanze.

Con Raffaele De Rango - dichiara il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano - scompare un imprenditore illuminato, una persona perbene, un collega sempre prodigo di consigli con tutti. Era un riferimento sicuro per quanti volessero approcciare in maniera seria, concreta ed approfondita le problematiche del sud e del nostro territorio. I tanti incarichi che ha ricoperto con passione e determinazione hanno premiato le sue competenze e la dedizione con la quale si è sempre dedicato all’attività imprenditoriale e al bene comune». I funerali si svolgeranno domenica 9 agosto 2026 alle ore 12 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Rende.

La nota dell’amministrazione comunale di Rende

«Imprenditore di riconosciute capacità e politico appassionato, che si segnalava per la grande moderazione nell’approccio e la finezza diplomatica, Raffaele De Rango è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e della comunità rendese oggi, 7 agosto 2026.

Consigliere comunale per venti anni, dal 1975 al 1995, Sindaco di Rende dal 1988 al 1990 e poi Consigliere Regionale dal 1990 al 1995, De Rango è stato un protagonista di primo piano della vita cittadina e della storia del Psi e del Riformismo Rendese e non solo.

Nel suo ruolo di amministratore, De Rango ha accompagnato con garbo e dedizione lo sviluppo della nostra comunità.

Come imprenditore, ha ottenuto molti e importanti consensi: è stato, nel corso della sua lunghissima carriera, presidente di Confindustria Cosenza e di Ance Cosenza,

Inoltre, il nostro compianto concittadino ha dato un contributo importante alla crescita culturale del territorio, come Presidente del Centro Culturale “Achille Capizzano”.

Il Sindaco di Rende, Onorevole Sandro Principe, e la Giunta Comunale esprimono le più sentite e vive condoglianze alla moglie Franca e alle figlie Ketty e Patrizia.

Condoglianze vivissime al figlio Alessandro, che ha saputo muoversi in maniera brillante sul sentiero paterno, sia come politico sia come imprenditore: è stato Consigliere e Assessore Comunale di Rende e ha preso la guida delle imprese di famiglia, che gestisce con efficacia e lungimiranza.

Un caro saluto, Raffaele: mancherai a noi e a tutta la città», conclude la nota.