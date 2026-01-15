Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova di cui si erano perse le tracce nei primi giorni di gennaio. La giovane è stata trovata impiccata in una zona dei Colli Euganei, a poca distanza dal punto in cui, nei giorni scorsi, era stata recuperata la sua bicicletta. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli.

Il corpo è stato individuato al termine delle ricerche che da giorni si concentravano nell’area collinare, considerata sin dall’inizio uno dei luoghi chiave della scomparsa. La notizia ha scosso profondamente la comunità padovana e quella di Camposampiero, paese d’origine della ragazza, dove Annabella era molto conosciuta.

Nei giorni immediatamente successivi alla sparizione, la Procura aveva avviato un’indagine ipotizzando il reato di sequestro di persona. Il fascicolo, aperto contro ignoti, era stato disposto per fare piena luce sulla scomparsa della studentessa, che studiava Giurisprudenza a Bologna e di cui non si avevano più notizie dalla sera del 7 gennaio. In quella fase investigativa, l’attenzione degli inquirenti si era concentrata proprio sul territorio del Parco dei Colli Euganei, dove si stavano concentrando le operazioni di ricerca.

Per agevolare le indagini, la Procura aveva anche diffuso alcune immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. Erano gli ultimi minuti documentati prima della scomparsa. In una prima fotografia Annabella veniva ripresa mentre pedalava accanto a un distributore di Selvazzano Dentro, alle 22.18 del 7 gennaio. Le due pizze, acquistate poco prima, erano incastrate nel portapacchi della bicicletta, mentre sulle spalle la ragazza portava uno zaino rosso.

Un secondo fotogramma la immortalava alle 22.58 davanti al municipio di Teolo, seguito da un’ultima ripresa, dodici minuti dopo, nella zona di Villa di Teolo. Dopo quelle immagini, nessun altro segnale, nessuna traccia utile fino al ritrovamento del corpo.