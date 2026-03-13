Era latitante dallo scorso mese di luglio ed è stato arrestato un 37enne ritenuto affiliato al clan Gionta, organizzazione camorristica operante a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi. A localizzarlo sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria.

L’uomo – del quale non sono state rese note le generalità – si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, reati in materia di armi, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione. Il provvedimento, riferisce la nota, era stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nell’ambito di un’ordinanza complessiva a carico di 19 persone, tutte ritenute riconducibili al clan Gionta.

Il 37enne è stato individuato in un cunicolo ricavato all’interno di un rudere abbandonato, raggiungibile tramite una botola “abilmente occultata” nell’abitazione di una persona incensurata, che è stata a sua volta denunciata per favoreggiamento personale.