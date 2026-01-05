Un capotreno di Trenitalia, 34 anni, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate, secondo le prime valutazioni effettuate sul posto.

Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 19 in un’area riservata ai dipendenti ferroviari, non accessibile ai viaggiatori. Sul luogo sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e della Squadra mobile, insieme al medico legale, per i primi accertamenti.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Michele Martorelli, che ha disposto rilievi scientifici approfonditi per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ritenute decisive per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e individuare eventuali sospetti.

Al momento non si esclude alcuna pista. L’area del parcheggio Ovest, destinata esclusivamente al personale ferroviario, è stata delimitata per consentire tutti gli accertamenti necessari.