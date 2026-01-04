Una giornata segnata da episodi di estrema violenza e tragedie sulle strade. Dall’Emilia-Romagna alla Lombardia fino al Lazio, il bilancio è pesantissimo: un omicidio familiare, un’aggressione con coltello e tre vittime in un grave incidente stradale.

Nel Modenese, un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma al momento restano ancora poco chiari sia la dinamica sia il movente. Secondo le prime informazioni, l’anziano potrebbe essere stato seguito per alcune patologie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Modena, insieme ai militari della stazione locale, che stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Altro grave episodio di violenza domestica si è verificato a Capriolo, in provincia di Brescia. Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal marito 51enne con un coltello, al termine di una lite scoppiata all’interno dell’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 9.40 di domenica mattina, quando il 118 ha richiesto l’intervento dei carabinieri: la donna è stata trovata in strada con profonde ferite al collo ed è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L’uomo è stato fermato dai militari intervenuti sul posto. Dagli accertamenti è emerso che l’aggressione sarebbe maturata al culmine dell’ennesimo litigio per futili motivi.

Tre morti e un ferito grave, infine, il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella zona di Tor San Lorenzo, vicino ad Ardea. Lo scontro frontale, avvenuto in tarda serata su via Laurentina, all’altezza di via Colli Marini, ha coinvolto due auto. A perdere la vita un uomo di 70 anni, la moglie di 63 e un 37enne che viaggiava sull’altra vettura. Gravemente ferito il figlio della coppia, 32 anni, ricoverato ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Tor San Lorenzo, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato effettuato dal 37enne all’uscita di una curva, in un tratto particolarmente buio e ritenuto pericoloso. L’impatto frontale non ha lasciato scampo a tre delle persone coinvolte.