Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa da Anguillara Sabazia l’8 gennaio e da quel giorno di lei non si hanno più notizie. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio e il marito della donna risulta ufficialmente indagato, mentre le ricerche e gli accertamenti investigativi entrano in una fase decisiva.

A far scattare l’allarme era stato proprio il coniuge, che aveva denunciato la scomparsa facendo partire le operazioni di ricerca dei carabinieri e dei vigili del fuoco, estese anche alle acque del lago di Bracciano. Parallelamente, gli investigatori hanno proceduto al sequestro dell’auto e del telefono cellulare dell’uomo, ritenuti elementi centrali per la ricostruzione degli ultimi movimenti della donna.

Un dettaglio ritenuto di grande rilievo è emerso dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza, che avrebbe ripreso la 41enne mentre entrava nella villetta in cui abitava senza poi essere più vista uscire. Un elemento che ha contribuito a rafforzare l’ipotesi di un possibile delitto avvenuto all’interno dell’abitazione.

In queste ore sono in corso i rilievi del Ris, chiamati a effettuare accertamenti scientifici all’interno della casa per individuare eventuali tracce utili all’inchiesta. Secondo quanto emerso, la coppia stava attraversando una fase di separazione, un contesto relazionale che viene ora attentamente vagliato dagli inquirenti.

A gettare ulteriori ombre sul clima familiare è la testimonianza di un vicino, che ha riferito: «Li ho visti litigare prima di Natale, lui non mi è mai piaciuto». Una dichiarazione che sarà valutata insieme a tutte le altre informazioni raccolte.