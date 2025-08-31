La carambola ha coinvolto almeno tre auto. Le vittime sono Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, feriti gravemente altri due ragazzi di 22 e 24 anni

Domenica mattina un gravissimo incidente stradale si è verificato sull’autostrada A3, all’altezza dell’uscita di Portici in direzione Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, almeno tre veicoli sarebbero stati coinvolti in una carambola dopo che una delle auto avrebbe sbandato contro un muro, innescando lo schianto.

Le vittime e i feriti

A perdere la vita sono stati Salvatore Izzo (22 anni) e Vincenzo Cozzolino (27 anni), entrambi di Torre Annunziata. Viaggiavano a bordo di un’Audi A3 insieme ad altri due coetanei, rimasti gravemente feriti: uno di 22 anni, con lacerazione della milza e trauma toracico, e un altro di 24 anni, che ha riportato diverse fratture e traumi.

Gli occupanti dell’altra vettura sono rimasti contusi ma non in modo grave e sono stati posti sotto osservazione.

I soccorsi

Il lavoro dei soccorritori si è rivelato complesso: per estrarre dalle lamiere le vittime e i feriti è stato necessario un intervento lungo e delicato. Sul posto polizia stradale e personale medico hanno operato per gestire l’emergenza.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause precise dell’incidente. Al momento non si esclude che possano aver inciso velocità elevata e perdita di controllo del veicolo.