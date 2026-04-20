A corto di monetine, lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi. È il siparietto che ha visto protagonista la popstar statunitense Katy Perry, in visita a Roma per un concerto privato.Desiderosa di rispettare la tradizione che porta ogni giorno migliaia di turisti a lanciare una moneta in cerca di fortuna, la cantante ha scherzosamente immerso la sua carta di credito nelle acque della celebre fontana. Il gesto, immortalato in un video e postato sui sociale, è diventato subito virale.

La cantante si trovava nella Capitale per un impegno professionale: nella notte tra il 18 e il 19 aprile si è esibita in un evento aziendale privato presso il centro congressi La Nuvola, all'Eur.