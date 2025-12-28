Edoardo Conti è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato travolto e trascinato in un crepaccio sotto Punta Rocca

Non ce l’ha fatta Edoardo Conti, il freerider romano di 31 anni rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di sabato a seguito di un incidente sulla Marmolada. L’uomo è morto all’ospedale Santa Chiara, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato travolto da una valanga.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, Conti stava percorrendo un traverso a quota circa 2.700 metri, sotto Punta Rocca, quando si è verificato un improvviso distacco di neve. La valanga lo avrebbe investito in pieno, facendolo precipitare oltre un salto di roccia e trascinandolo in uno dei numerosi crepacci presenti nella zona.

L’allarme e i soccorsi

A dare l’allarme sono stati gli amici che si trovavano inizialmente con lui e che, dopo circa mezz’ora senza riuscire a contattarlo, hanno chiamato i soccorsi. La Centrale unica di emergenza ha attivato la stazione Alta Fassa del Soccorso alpino e richiesto l’intervento dell’elicottero. Durante il primo sorvolo dall’alto è stata individuata la valanga che scaricava direttamente all’interno di un crepaccio.

Sul posto sono state trasportate due unità cinofile, una del Soccorso alpino e una della Polizia, mentre gli operatori della Stazione Alta Fassa, supportati anche da tecnici della Stazione di Moena, hanno avviato le operazioni di sondaggio e bonifica. In totale sono stati impiegati dieci soccorritori, impegnati per ore in condizioni estremamente complesse.

Il ritrovamento e il decesso

Il corpo del freerider è stato individuato all’interno del crepaccio, in un punto molto profondo. L’elicottero ha quindi sbarcato sul posto l’équipe sanitaria, mentre i soccorritori procedevano alla difficoltosa estrazione. Conti è stato elitrasportato prima alla piazzola di Canazei, dove è stato intubato, e poi all’ospedale di Trento. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduto alcune ore dopo il ricovero.

Valanga anche in Val di Susa

Nel frattempo, un’altra valanga si è verificata a Claviere, in alta Val di Susa, in un tratto di fuori pista. Le ricerche, avviate dopo la segnalazione di un testimone che aveva ipotizzato la presenza di persone coinvolte, non hanno al momento individuato sciatori sotto la neve. I soccorritori confermano che l’allarme, allo stato attuale, non ha dato esito.