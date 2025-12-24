Tragedia nel Lodigiano, dove una bambina di quattro mesi è stata trovata priva di vita all’interno dell’abitazione di famiglia a Tavazzano con Villavesco.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giorno, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso. Era stata regolarmente allattata dalla madre e poi adagiata nel letto, accanto alla donna, per dormire. Al risveglio, però, la madre si è accorta che la bambina non respirava più.

L’allarme è scattato intorno alle 9:30, con la chiamata al 118. I soccorritori sono giunti rapidamente sul posto e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano e per la neonata non c’è stato nulla da fare.

La madre, di origine egiziana, al momento dei fatti era sola in casa con la figlia. L’episodio risale a giovedì 18 dicembre, ma la notizia è emersa solo nelle ore successive.

Le autorità competenti hanno disposto l’autopsia sul corpo della bambina, che sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e accertare se si sia trattato di una morte naturale o se vi siano altri elementi da valutare. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.