Una ragazza di 21 anni è morta in Brasile dopo essere stata lanciata nel vuoto. I l bungee jumping dal Ponte dello Scheletro di Limeira, nello stato di San Paolo, ha avuto un esito tragico: come mostrano video agghiaccianti diffusi sui social, la giovane - identificata come Maria Eduarda Rodrigues de Freitas da globo.com - non era stata assicurata a nessuna cima di sicurezza. La gestione scellerata dell'attrezzatura da parte degli addetti, che hanno gettato la ragazza a peso morto da circa 30 metri, ha provocato il decesso.

I video mostrano, sul ponte, una corda non utilizzata. La ragazza avrebbe dovuto cimentarsi con ogni probabilità in una sessione di 'rope jumping', con l'utilizzo di una corda da arrampicata meno elastica rispetto a quelle impiegate normalmente nel bungee jumping. Una caratteristica del rope jumping è un prolungato effetto pendolo. L'assenza di elasticità richiede una pianificazione rigorosa, con attenta valutazione della resistenza dell'attrezzatura e del posizionamento dei punti di ancoraggio: tutto questo, nell'episodio in questione, non è avvenuto.

La Polizia militare ha arrestato 3 persone collegate all'evento e le autorità cittadine hanno avviato un'azione legale contro il governo federale, accusato di non aver vigilato sull'attività organizzata - pare senza alcuna autorizzazione - sul ponte. Due addetti avrebbero cercato di fuggire nella foresta ma sono stati bloccati. In totale, sono stati ascoltati 6 addetti. "Era un'attività non regolamentata, non avevano nemmeno l'autorizzazione per essere lì", le parole del funzionario Andrea Dantas Levy a globo.com. "Hanno organizzato questo evento e, a mio avviso, questo incidente mortale è avvenuto a causa della mancata verifica e supervisione del posizionamento della corda durante il salto della vittima". Alcune persone hanno tentato di rianimare la ragazza, ma tutte le manovre si sono rivelate inutili, come l'intervento du un elicottero della polizia. Il fidanzato della giovane ha accusato un malore sul luogo della tragedia ed è stato trasportato in ospedale.