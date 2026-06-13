La protagonista della vicenda è un’anziana donna residente nell’alto Tirreno cosentino, curata nell’ospedale di Paola e poi a Cosenza dopo una caduta accidentale in casa; infine è stata riaccompagnata al domicilio con un’ambulanza privata. Ma una volta a casa, i parenti hanno fatto l’amara scoperta

Perde la propria fede nuziale durante un ricovero ospedaliero, a cui è stata costretta dopo una caduta accidentale in casa e, contestualmente, presenta un vistoso livido all’anulare sinistro, che potrebbe far pensare all’uso della forza. Protagonista della vicenda è un’anziana donna residente nell’alto Tirreno cosentino che, nella giornata di ieri, oltre al danno di salute, avrebbe subito anche la beffa di vedersi sottratto il monile, prezioso soprattutto per il suo valore simbolico e affettivo.

A chiarire i contorni della storia saranno i carabinieri di Scalea, coordinati dal capitano Alessandro Francesco Senatore, a cui un parente della donna ha affidato una denuncia in cui si paventa il reato di furto aggravato.

I fatti

Quello che è accaduto è ricostruito negli atti ora al vaglio della procura di Paola. La donna, ieri mattina, è caduta mentre si trovava in casa. Soccorsa dall’ambulanza del 118, è stata dapprima portata al nosocomio di Paola, poi è stata trasferita a Cosenza per esami più approfonditi (non è specificato se in ospedale o in un centro diagnostico), e poi riportata in ambulanza all’ospedale paolano “San Francesco”, da cui è stata dimessa intorno alle 18.30 di ieri pomeriggio.

L’amara scoperta

La paziente è dunque rientrata a casa, trasportata al domicilio con un’ambulanza privata. E proprio qui, circondata dai suoi affetti, è stata fatta l’amara scoperta: l’anello d’oro, che l’anziana ha indossato per tutta la vita, non c’era più. Al suo posto, una vistosa ecchimosi, che ha subito fatto sorgere dubbi e sospetti.

Le indagini

Il denunciante, parente e tutore legale dell’anziana, ipotizza che la fede possa essere stata sottratta mentre la paziente si trovava ricoverata nell’ospedale paolano. Per questo ha chiesto agli investigatori che vengano svolti tutti gli accertamenti necessari.

Al momento non risultano persone indagate. Saranno le indagini a stabilire se vi sia stata effettivamente una sottrazione e ad accertare eventuali responsabilità.