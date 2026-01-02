È stato disposto il richiamo precauzionale di alcuni lotti di pandoro classico a marchio Vergani.

Il provvedimento, datato 31 dicembre 2025, riguarda confezioni da 600 grammi con termine minimo di conservazione compreso tra l’8 aprile 2026 e il 28 maggio 2026. I lotti interessati sono indicati come vari.

Il prodotto è realizzato dalla ZERO+4 Srl ed è commercializzato da Vergani Srl, con sede a Milano. Lo stabilimento di produzione è situato in via Lavoratori Autobianchi 1/15, a Desio (Monza e Brianza).

Il richiamo è stato disposto a seguito della possibile presenza di corpi estranei, riconducibili a residui di rivestimento in PTFE dello stampo di cottura.

A titolo precauzionale, si invita chi fosse in possesso dei prodotti appartenenti ai lotti indicati a non consumarli e a restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.