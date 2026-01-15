Condivideva con Giacomo Mancini la militanza all’interno del Partito socialista e fu consigliere comunale a Palazzo dei Bruzi fino al 1990

Morto l'ex sindaco di Cosenza Antonio Rugiero. Storico esponente del Partito Socialista Italiano a Cosenza, appartenente all'ala che faceva capo a Gaetano Mancini, fu a lungo consigliere comunale fino al 1990 e sindaco della città dal 1980 al 1982. In occasione del 18º congresso del PSI cosentino, il 15 febbraio 1987 venne eletto segretario provinciale del partito.

Ad esprimere il proprio cordoglio per la morte di Antonio Rugiero, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Alfredo Antoniozzi che dichiara: «Rugiero era un socialista che guardava all'autonomismo. E quel partito socialista fu determinante per garantire democrazia all'Italia».

Di seguito la nota della segreteria regionale di Avanti PSI: «Rugiero è stato un appassionato amministratore della città, un socialista autentico e libertario. Fu tra i primi promotori della corrente craxiana e guido il partito con coraggio e determinazione. Ci uniamo al dolore della famiglia accompagnando Tonino Rugiero nell'ultimo viaggio e consapevoli che rimarrà nella storia di Cosenza e del socialismo calabrese».