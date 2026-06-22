Si è svolto questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, l’incontro con il partenariato dedicato all’avviso pubblico di Agenda Urbana 2021-2027 “Promuovere lo sviluppo economico delle città di Cosenza e Rende – Aiuti alle imprese”. Ai lavori hanno preso parte il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, il Sindaco di Rende, Sandro Principe, gli assessori alle Attività Economiche e Produttive dei due Comuni, i tecnici delle amministrazioni comunali e i rappresentanti delle realtà economiche e produttive del territorio. Ad aprire l’incontro è stato il Sindaco Franz Caruso, che ha evidenziato il valore strategico del nuovo programma e la continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti.

“Agenda Urbana 2021-2027, la cosiddetta Agenda Urbana 2 – ha affermato Franz Caruso – nasce anche dal riconoscimento dell’ottimo lavoro realizzato con Agenda Urbana 1, che ha rispettato pienamente i criteri previsti e garantito una puntuale rendicontazione delle risorse impiegate. Questo nuovo ciclo di programmazione si ripropone con una particolare attenzione agli investimenti nell’immateriale, privilegiando il sostegno alle attività produttive ed economiche, nella consapevolezza che lo sviluppo delle imprese rappresenti una leva fondamentale per la crescita del territorio”. Il primo cittadino di Cosenza ha, quindi, collegato l’avviso pubblico alla più ampia strategia di sviluppo perseguita dall’Amministrazione comunale di Cosenza.

“Si tratta di un’azione - ha detto - che si inserisce perfettamente nel percorso che stiamo portando avanti e che trova una sintesi nel Masterplan della città presentato nelle scorse settimane, uno strumento di programmazione attraverso il quale intendiamo convogliare e coordinare tutte le attività legate al settore turistico, valorizzando le potenzialità di Cosenza e dell’intero comprensorio”. Ritornando nello specifico sull’avviso, Franz Caruso ha sottolineato il significato della collaborazione istituzionale tra le due amministrazioni. “Questo bando rappresenta il segno tangibile della volontà condivisa dai Comuni di Cosenza e Rende di indirizzare investimenti verso le attività produttive ed economiche, favorendo opportunità di crescita, sviluppo e confronto. Entrambe le città hanno inoltre puntato con decisione sulla valorizzazione e sul potenziamento dei rispettivi centri storici, che costituiscono una priorità assoluta. Siamo consapevoli della loro importanza e di quanto sia fondamentale renderli sempre più attrattivi, rilanciandoli attraverso iniziative capaci di trasformarli in punti di riferimento di qualità, sotto il profilo culturale, sociale ed economico”.

In chiusura del suo intervento, il Sindaco di Cosenza ha rimarcato il valore del confronto con il partenariato. “L’incontro odierno – ha concluso - rappresenta un momento importante di ascolto, partecipazione e condivisione, previsto nell’ambito di Agenda Urbana. Un metodo che, tuttavia, la nostra amministrazione ha sempre praticato, convinta che il dialogo con le categorie economiche, le associazioni e la comunità sia essenziale per costruire politiche efficaci e realmente rispondenti alle esigenze del territorio”. Anche il Sindaco di Rende, Sandro Principe, ha espresso apprezzamento per il percorso di collaborazione avviato tra le due amministrazioni. “Abbiamo accolto con grande favore questa collaborazione e sono onorato di essere oggi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Desidero anche ringraziare la città di Cosenza sul piano storico, perché Agenda Urbana 2, così come la precedente Agenda Urbana 1, affonda le proprie radici in esperienze importanti come il PSU ed il PISU. Grazie a quel percorso, Rende si ritrova oggi all’interno di una filiera istituzionale e progettuale che fu resa possibile dall’apertura e dalla visione condivisa delle amministrazioni guidate allora da Giacomo Mancini e dal sottoscritto”.

Sandro Principe ha, poi, ricordato l’importanza della ripresa dei rapporti tra le due città. “Fu quella una stagione particolarmente significativa. Successivamente i rapporti tra Cosenza e Rende non sono stati sempre intensi come avrebbero potuto essere, pur senza mai sfociare in contrapposizioni. Oggi, con il Sindaco Franz Caruso, la collaborazione è ripresa e, pur confrontandoci talvolta su questioni complesse, stiamo portando avanti un percorso comune che auspico possa consolidarsi ulteriormente su temi strategici come l’Unione dei Comuni”.

Rivolgendosi infine ai rappresentanti delle attività economiche presenti, il Sindaco di Rende ha invitato imprese e operatori a cogliere pienamente le opportunità offerte dall’avviso pubblico. “Vi chiedo - ha affermato - di considerare con grande attenzione questa occasione. Per il centro storico di Rende l’amministrazione comunale ha fatto tutto ciò che rientrava nelle proprie competenze. Adesso spetta ai privati e alle imprese contribuire al rilancio e alla valorizzazione del territorio attraverso investimenti e progettualità capaci di generare sviluppo”. Al termine degli interventi istituzionali si è aperta la fase di confronto con il partenariato. Nel corso della discussione sono emersi numerosi spunti, osservazioni e proposte operative che saranno attentamente valutati dai tecnici dei due Comuni nell’ambito delle successive fasi di definizione e attuazione dell’avviso pubblico.