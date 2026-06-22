L’ufficio postale di via Piano a Grimaldi sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. I lavori serviranno a migliorare la qualità dei servizi, l’accoglienza degli utenti e l’accesso ai nuovi servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Durante il periodo degli interventi, la continuità del servizio per i cittadini di Grimaldi sarà garantita presso l’ufficio postale di Altilia, nella sede di via Convento, dove sarà allestito uno sportello dedicato.

Il progetto Polis nell’ufficio postale di Grimaldi

Il progetto Polis è l’iniziativa di Poste Italiane pensata per rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei piccoli comuni. L’obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e contribuire al superamento del digital divide.

Una volta completati gli interventi, nell’ufficio postale di Grimaldi sarà possibile richiedere diversi servizi, tra cui quelli dell’Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati e altri documenti.

Servizio garantito ad Altilia

Per limitare i disagi durante la fase dei lavori, Poste Italiane ha previsto uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Altilia.

La sede resterà a disposizione dei cittadini di Grimaldi dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45.