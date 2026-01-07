Il deputato di Forza Italia condanna con fermezza l’episodio avvenuto durante la Festa dei Doni di Santa Lucia a Castrolibero e richiama al rispetto delle regole e della convivenza democratica

L’onorevole Andrea Gentile, deputato di Forza Italia e membro della Prima Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni, esprime la propria più sincera e totale solidarietà a Orlandino Greco, già sindaco di Castrolibero e oggi consigliere regionale, per la grave aggressione subita nella serata di ieri durante la chiusura delle festività natalizie, nel corso della Festa dei Doni di Santa Lucia. Fatto denunciato pubblicamente dall’Amministrazione comunale cittadina.

Il deputato sottolinea come simili episodi rappresentino un vulnus per il vivere civile e per il senso stesso delle manifestazioni pubbliche, nate per rafforzare i legami sociali e non per essere teatro di tensioni e aggressioni. «A Orlandino Greco va la mia vicinanza personale e istituzionale – conclude Gentile – insieme a una ferma condanna di quanto accaduto, con l’auspicio che chi di dovere intervenga rapidamente affinché siano accertate le responsabilità e punito chi ha agito in spregio alle regole e al rispetto dovuto alla comunità».