«È quasi ammirevole la dedizione di Tridico: in questi giorni in cui la maggior parte dei cittadini calabresi si gode il riposo e la famiglia, lui trova il tempo di organizzare conferenze stampa per dispensare critiche. Ci chiediamo se questo suo attivismo sia dettato da una reale preoccupazione per la Calabria o se, più semplicemente, la “villeggiatura”; nella nostra terra gli risultasse noiosa senza un microfono davanti». È quanto dichiara il capogruppo di “Occhiuto Presidente” in Consiglio regionale Pierluigi Caputo, in merito alla conferenza stampa tenuta questa mattina a Rende dell’europarlamentare ed ex candidato alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico

«Fa sorridere sentire parlare di disastri dopo aver gestito l’Inps con i risultati che l’Italia intera ricorda e aver guidato la più catastrofica campagna elettorale della storia regionale, ora, dal suo comodo scranno a Bruxelles, pretende di dare lezioni a chi la Calabria la governa ogni giorno, affrontando emergenze decennali e portando risultati concreti su sanità, infrastrutture, turismo e promozione del territorio. Consigliamo al professor Tridico di posare il copione delle polemiche e di godersi queste ultime ore di festa. La Calabria sta cambiando passo nonostante i suoi sproloqui da turista della politica».