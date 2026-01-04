Il sindaco sostiene le mobilitazioni contro le politiche dell’amministrazione Trump sul Venezuela e annuncia la sua presenza qualora gli impegni istituzionali glielo consentano

«Cosenza è una città che, nel corso della sua storia, ha sempre affermato i principi della pace, della solidarietà tra i popoli, del diritto all’autodeterminazione e del rispetto delle regole del diritto internazionale». Con queste parole il sindaco Franz Caruso ribadisce la posizione della città su temi di rilevanza internazionale.

«Valori nei quali ci riconosciamo pienamente e che continuano a guidare la nostra azione – prosegue il primo cittadino –. Esprimo pertanto il mio convinto sostegno alle iniziative che in queste settimane si stanno organizzando per contrastare le politiche di matrice imperialista riconducibili all’amministrazione Trump, politiche che rischiano di alimentare nuovi conflitti, aggravare le disuguaglianze e produrre pericolose tensioni sul piano globale».

Il sindaco si pone così al fianco delle numerose associazioni che intendono manifestare contro l’azione messa in campo dal governo degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela, con l’obiettivo di riaffermare i principi della democrazia e dell’autodeterminazione dei popoli.

«Ritengo fondamentale – sottolinea Caruso – che le istituzioni locali facciano sentire la propria voce quando sono in gioco principi universali come la giustizia, la cooperazione tra i popoli e il rifiuto della legge del più forte. Le mobilitazioni civili rappresentano uno strumento democratico essenziale per affermare questi valori e per richiamare la comunità internazionale alle proprie responsabilità».

Infine, l’annuncio della possibile partecipazione diretta alla protesta: «Qualora gli impegni istituzionali precedentemente assunti lo consentano – conclude il sindaco Franz Caruso – intendo partecipare personalmente alla manifestazione in programma per mercoledì 7 gennaio, scendendo in piazza insieme a cittadine e cittadini, associazioni e movimenti che chiedono un mondo più equo e fondato sul dialogo, non sulla sopraffazione».