La scelta è stata effettuata dall'amministrazione del sindaco Iacobini. Assumerà l'incarico a metà ottobre, subentrando a De Marco, con l'obiettivo cruciale di riorganizzare la macchina burocratica. Vanta esperienza pregressa in comuni come Paola e Cariati

Marisa Immacolata Ginese è il nuovo Segretario Generale del Comune di Cassano all’Ionio. Il prossimo “legale” dell’ente assumerà ufficialmente l’incarico da metà ottobre subentrando al collega Angelo De Marco.

La nomina, perfezionata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, è volta a imprimere una svolta nella riorganizzazione della struttura burocratica con la massima carica cittadina che ha espresso grande fiducia nella scelta sottolineando l'importanza del ruolo in vista degli obiettivi dell'amministrazione. «Ringrazio il dottor De Marco per il lavoro svolto sin qui – ha dichiarato il sindaco Iacobini – e do il benvenuto alla dottoressa Ginese, augurandole buon lavoro. Siamo certi che il suo impegno sarà fondamentale nella riorganizzazione complessiva della macchina burocratica comunale, da condurre in porto nei tempi tecnici strettamente necessari». L'obiettivo principale del nuovo Segretario sarà dunque riorganizzare e gestire la struttura burocratica del Comune, garantendo efficienza e trasparenza.

Marisa Immacolata Ginese porta con sé un curriculum di grande rilievo e un'esperienza consolidata nel settore. Segretaria comunale dal 1999, ha ricoperto nel corso degli anni numerosi incarichi in diverse realtà territoriali. Tra le sue esperienze più significative spiccano la gestione delle segreterie dei comuni di Paola, Cirò Marina, Cariati e San Demetrio Corone.

Attualmente, la dottoressa Ginese ricopre la direzione dell’organismo straordinario di liquidazione del Comune di Amantea e l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della fondazione "Istituto regionale comunità arbëreshë di Calabria”. Un profilo, quindi, che garantisce competenze approfondite sia nella gestione amministrativa complessa che nei delicati ambiti della legalità e della trasparenza.