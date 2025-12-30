Il consigliere prende le distanze dal documento sulle nomine nella Polizia Locale e difende Veneziano e Papasso

Si apre una crepa nel fronte della minoranza consiliare di Cassano All’Ionio. Al termine dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, il consigliere Antonio Clausi, esponente del gruppo "La Mongolfiera", ha preso ufficialmente e pubblicamente le distanze dall’interpellanza presentata dai suoi colleghi di opposizione in merito alle recenti nomine all’interno del Comando di Polizia Locale.

Al centro della contesa c’è il documento firmato dalla minoranza, in cui si parlava di «professionalità apicali umiliate» e si denunciava una «commistione inaccettabile tra potere gestionale e ruolo sindacale», arrivando a ipotizzare gravi falle nei presìdi di imparzialità e legalità dell’Ente. Affermazioni pesanti dalle quali Clausi si è dissociato totalmente.

Secondo il consigliere, tali giudizi non solo non rispecchiano il suo pensiero, ma non corrispondono al suo modo di intendere il ruolo istituzionale. Per Clausi, i toni usati nell’interpellanza finiscono per ledere ingiustamente la dignità e l'impegno di professionisti che hanno sempre operato con competenza e senso del dovere.

Lontano dalle polemiche dei colleghi, Clausi ha voluto invece sottolineare il valore umano e professionale delle figure coinvolte. Ha espresso il suo personale apprezzamento nei confronti del Comandante Fioravante Veneziano e del suo vice, luogotenente Marcello Papasso, evidenziando come la loro nomina sia una scelta condivisa e fortemente avallata anche dagli stessi componenti del Comando. «Il loro lavoro svolto negli anni passati è un patrimonio per l’Ente e per l’intera comunità» ha dichiarato Clausi, ribadendo la propria stima per la dedizione e la professionalità dimostrate dai due ufficiali nel tempo.

Entrando nel merito tecnico della questione, il consigliere Clausi ha rassicurato sulla regolarità degli incarichi. Il conferimento del ruolo di Responsabile del Settore Polizia Locale e la nomina del Vice Responsabile sono, a suo avviso, atti pienamente legittimi, rispettosi delle norme di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro a Veneziano e Papasso, Clausi ha inviato un messaggio politico chiaro sulla sua futura linea d’azione. Pur confermando la volontà di collaborare con il gruppo consiliare di appartenenza, ha precisato che tale sostegno non sarà incondizionato. La sua azione politica continuerà a essere guidata da responsabilità e spirito costruttivo, valutando di volta in volta la condivisione delle scelte e delle ragioni del gruppo.