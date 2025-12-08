Il panorama politico di Cassano All’Ionio si prepara a una scossa. Con un comunicato stampa dal tono perentorio, il Circolo locale del Partito Democratico annuncia l’apertura di una “nuova fase” che mira a riportare la politica al centro della vita pubblica cittadina.

L'assemblea del Circolo, riunitasi nei giorni scorsi, ha espresso all'unanimità la volontà di avviare subito un’azione forte e capillare di ricostruzione del campo progressista e moderato cassanese. Il segretario di Circolo, Gianluca Pio Falbo, ha sintetizzato la linea del partito, criticando aspramente lo stato attuale della politica locale: «A Cassano non si sta più facendo politica da tempo. Sono anni che la città non ha più luoghi di confronto, sezioni attive, partiti capaci di formare e accompagnare le nuove generazioni».

Il documento del PD non risparmia critiche nemmeno all'attuale governo cittadino. Dopo un periodo di osservazione, il Partito Democratico dichiara esaurita la "luna di miele" concessa all’esecutivo, insediatosi circa sei mesi fa. «Abbiamo osservato, atteso, dato tempo, ma oggi dobbiamo dircelo con chiarezza: non abbiamo registrato segnali evidenti di innovazione e cambiamento (tanto invocato)» si legge nel comunicato. La critica si concentra sull’assenza di prospettiva e sull’inesperienza percepita.

Il risultato, secondo il PD, è sotto gli occhi di tutti, «inesperti all’arrembaggio, improvvisazione amministrativa, assenza di visione» La città, prosegue il Partito Democratico, «merita programmazione, scelte coraggiose, competenza e capacità di affrontare le questioni delicate». Di fronte a quello che definisce un «allontanamento dal modello dei partiti che ha prodotto danni enormi» il PD annuncia l'avvio di un massiccio lavoro di aggregazione. L'obiettivo è costruire una «grande forza politica a Cassano, plurale, competente e radicata».

Già nei prossimi giorni, il Circolo organizzerà incontri con tutti gli attori politici e sociali del territorio coinvolgendo partiti, movimenti, associazioni e realtà civiche. Saranno inoltre avviati tavoli tecnici e riunioni aperte sui primi punti programmatici fissati durante l'assemblea.

La sfida lanciata dal Segretario Falbo è ambiziosa, «restituire dignità, metodo e prospettiva alla politica locale. Cassano deve tornare a essere scuola di politica, luogo di partecipazione, fucina di amministratori capaci e responsabili». Con la dichiarazione che «Il tempo della passività è finito» il Partito Democratico si posiziona al centro della vita pubblica, pronto ad aggregare, costruire, «ed a guidare se occorre» ponendosi come motore del cambiamento per una nuova stagione politica a Cassano All’Ionio.