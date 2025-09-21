Partecipazione e confronto nell’incontro promosso dal candidato Amerigo Castiglione con Tridico e Greco per il “campo largo” del centrosinistra

Una mattinata di partecipazione e confronto quella vissuta ieri a Rende, dove Amerigo Castiglione, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista Casa dei Riformisti, ha incontrato amici, sostenitori e amministratori locali.

Al suo fianco il candidato presidente della Regione Pasquale Tridico e l’ex sindaca di Cariati Filomena Greco, anch’essa in corsa nella stessa lista.

In un clima informale ma ricco di contenuti politici, Tridico – sorseggiando un caffè con i presenti – ha rilanciato la sua visione per la Zona Economica Speciale (ZES). «La ZES non può più essere unica – ha dichiarato – occorre ripensare i servizi in Calabria in chiave territoriale e funzionale». Un messaggio diretto, che mira a superare l’attuale modello centralizzato e a valorizzare le specificità locali.

All’incontro hanno partecipato numerosi amministratori locali, tra cui assessori del Comune di Rende ed ex sindaci del comprensorio, a conferma del radicamento territoriale del progetto riformista. Castiglione, già protagonista della battaglia contro la fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero, ha ribadito il suo impegno: «Parlerò come sempre alla gente, convinto di poter dare il mio contributo per risollevare questa terra».

La coalizione guidata da Tridico si presenta con sei liste, tra cui M5S, Pd, Democratici Progressisti, Avs e Casa Riformista, come espressione del “campo largo” del centrosinistra calabrese. Un appuntamento che segna un passo importante della campagna elettorale, con Castiglione, Tridico e Greco pronti a raccogliere le istanze del territorio e trasformarle in azione politica.