Sono entrambi fedelissimi di Orlandino Greco, la cui parola conterà per la scelta del candidato. Il sindaco facente funzioni nel 2023 fu recordman di preferenze, l’assessore a Cultura e Lavori Pubblici ha dato continuità al suo lavoro

Il 2026 segnerà il ritorno al voto per diversi centri del cosentino e le urne in primavera si apriranno anche a Castrolibero per le comunali. I nomi caldi nell’amministrazione uscente sono due: Francesco Serra e Nicoletta Perrotti, entrambi membri della giunta dell’ormai ex sindaco Orlandino Greco. Completata la procedura di decadenza del consigliere regionale, l’Ente è retto da qualche settimana da Serra che ha assunto i poteri di primo cittadino.

Entrambi sono fedelissimi di Greco, che nel 2023 premiò con la poltrona di vicesindaco proprio Serra, forte di una performance elettorale invidiabile. All’epoca furono 1443 le preferenze personali che gli valsero inoltre le deleghe di Protezione Civile, Vigili Urbani, Mobilità e Trasporti, Manutenzione e Viabilità e Valorizzazione della montagna.

Delicate anche le aree di intervento di Nicoletta Perrotti: Personale e Formazione, Affari Generali e transizione al digitale, Cultura, Biblioteca, Teatro e Spettacolo, Lavori Pubblici e PNRR. In entrambi i casi si trattò di dare piena continuità con quanto svolto nella precedente consiliatura.

Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali di maggio-giugno 2026, a Castrolibero è iniziato l’immancabile chiacchiericcio negli abituali ritrovi. La curiosità di capire quale delle due figure apicali della vecchia squadra di governo di Orlandino Greco farà il grande passo è tanta. Ad esempio, dal 2013 al 2023 toccò a Giovanni Greco indossare la fascia tricolore e rappresentare il territorio istituzionalmente.

Senza girarci intorno, la parola di Orlandino Greco peserà eccome per l’indicazione del suo successore. Di recente, ha rilanciato il tema dell’Unione dei Comuni, cosa ben diversa dalla fusione dei tre centri a lungo avversata poco più un anno fa di questi tempi. «In qualità di consigliere regionale e presidente della Prima Commissione - ha dichiarato - continuo a spingere affinché si possa procedere, in tempi immediati, al processo di unione dei Comuni di Castrolibero, Rende e Cosenza».

La ritiene una posizione coerente con quella espressa in passato, supportata dal lavoro già realizzato negli anni precedenti: «Lo Statuto - ha ricordato - esiste già da tempo». Greco ha quindi lanciato un appello ai tre enti interessati: è necessario definire al più presto la data e il luogo per l’approvazione definitiva dello Statuto, «così da proseguire concretamente lungo questo percorso e avviare, sin da subito, la gestione associata di alcuni servizi strategici».

Nel frattempo a Castrolibero c’è da scegliere il candidato a sindaco per le elezioni comunali 2026: Francesco Serra e Nicoletta Perrotti fremono anche senza conoscere contro chi dovranno nel caso concorrere. Ad oggi, infatti, ipotizzare che possano ritrovarsi faccia a faccia non è ipotesi percorribile.