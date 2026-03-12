Le elezioni amministrative di Castrovillari, in programma il 24 e 25 maggio, si avvicinano ma il centrodestra non ha ancora trovato l’intesa sul candidato sindaco. La coalizione continua a confrontarsi senza arrivare a una sintesi condivisa, mentre si intensificano riunioni e contatti tra i partiti. L’ultimo vertice, promosso da Forza Italia, si è svolto ieri sera ed è andato avanti fino a tarda notte. Gli azzurri hanno ribadito con convinzione la proposta di candidatura del commissario cittadino Carlo Lo Prete, invitando gli alleati - Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e le componenti civiche locali - a valutare la sua figura come punto di convergenza.

La proposta, pur apprezzata sotto il profilo personale e politico, non ha trovato il consenso degli altri partiti della coalizione. In particolare Fratelli d’Italia rivendica la guida della candidatura e propone il nome di Giancarlo Lamensa, reduce dall’esperienza alla guida della Provincia di Cosenza come presidente facente funzione e già candidato a primo cittadino nel 2020. Il confronto resta quindi aperto e la partita per il candidato del centrodestra alle amministrative di Castrovillari sembra destinata a spostarsi sui livelli politici superiori. La soluzione, infatti, dovrebbe arrivare da interlocuzioni tra i coordinatori provinciali dei partiti, chiamati a sciogliere il nodo e trovare una sintesi.

L’obiettivo condiviso della coalizione è presentarsi unita alle elezioni per provare a conquistare il Municipio del centro del Pollino dopo dieci anni di amministrazione guidata dal sindaco Domenico Lo Polito. Il recente successo del centrodestra alle elezioni provinciali ha rafforzato la convinzione che anche a Castrovillari si possa aprire una nuova fase politica. Prima, però, servirà trovare un accordo sul nome da proporre agli elettori: una scelta maturerà nelle prossime settimane attraverso un confronto politico più ampio.