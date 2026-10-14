La consigliera regionale Elisabetta Santoianni è stata nominata commissaria cittadina di Forza Italia a Castrovillari, a seguito delle dimissioni di Carlo Lo Prete. La nomina, disposta dal segretario provinciale del partito, arriva in una fase di riorganizzazione del circolo che porterà alla celebrazione del congresso cittadino.

«Ringrazio il segretario provinciale per la fiducia che ha voluto accordarmi e Carlo Lo Prete per il lavoro svolto. Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole dell’importanza che Forza Italia riveste a Castrovillari e del lavoro che ci attende». Per Santoianni la priorità sarà rafforzare il dialogo all’interno del partito, coinvolgendo iscritti, dirigenti, gruppo consiliare e rappresentanti istituzionali. «Non parto con l’idea di imporre un percorso, ma con la volontà di costruirlo insieme. Credo nell’ascolto, nel confronto e nel rispetto dei ruoli. Ognuno deve sentirsi parte di questo progetto, perché un partito cresce quando riesce a valorizzare tutte le sue energie. L’unità non deve essere soltanto una parola, ma il modo concreto in cui lavoriamo ogni giorno».

Importante il rapporto con l’amministrazione comunale, soprattutto alla luce del risultato ottenuto da Forza Italia alle ultime elezioni amministrative. «A Castrovillari abbiamo raggiunto un risultato elettorale straordinario, al quale il nostro partito ha dato un contributo determinante. È un patrimonio politico che dobbiamo valorizzare, anche attraverso un raccordo sempre più stretto tra il partito, il gruppo consiliare e l’amministrazione guidata dalla sindaca Anna De Gaio. Forza Italia deve far sentire la propria voce, partecipare alle scelte e contribuire con idee e proposte concrete al futuro della città».

In vista del prossimo congresso cittadino, la nuova commissaria cittadina guarda al rafforzamento del partito attraverso un percorso capace di valorizzare le diverse sensibilità e il contributo di ciascuno. «Il mio compito sarà accompagnare il circolo verso questo appuntamento, creando le condizioni per un confronto sereno e costruttivo. Non mi interessano i personalismi. Mi interessa che Forza Italia sia unita, presente e capace di dare risposte ai cittadini. Abbiamo persone, competenze ed entusiasmo per fare un ottimo lavoro».

«Castrovillari è una città importante, che merita una politica capace di guardare avanti. Da parte mia ci saranno la stessa disponibilità e lo stesso impegno che metto ogni giorno nel mio ruolo istituzionale - ha concluso -. Sono convinta che, lavorando insieme, potremo raggiungere traguardi ancora più importanti».