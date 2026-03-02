Il progetto è primo in graduatoria: nuova cella frigo, cassette riutilizzabili, tracciabilità e asta online

Un finanziamento pieno, una graduatoria vinta e un mercato ittico che cambia pelle. Corigliano-Rossano incassa un risultato definito strategico dall’amministrazione: il progetto di rigenerazione del mercato ittico comunale è stato ammesso a finanziamento sul FEAMPA 2021-2027 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura), ottenendo 720.505,19 euro a fondo perduto.

La proposta del Comune, viene specificato, si è classificata prima in graduatoria nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.1 – Azione 3, a conferma – secondo la nota – della qualità tecnica e della valenza strategica del progetto.

Cosa prevede il progetto: igiene, tecnologia e nuovi servizi

L’intervento è finalizzato alla rigenerazione del mercato ittico con opere strutturali, tecnologiche e funzionali, pensate per migliorare i servizi agli operatori e rafforzare la competitività della filiera locale. Il focus principale riguarda il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, strutturali e organizzative dell’edificio destinato alla vendita e all’amministrazione del mercato.

Tra gli interventi indicati figurano l’acquisto e l’installazione di una cella frigorifera per abbattimento e conservazione del prodotto ittico, un sistema di fornitura e lavaggio cassette che consentirà l’eliminazione delle cassette in polistirolo, oltre all’allestimento di due sale per formazione e promozione. Prevista anche l’installazione di un montascale per garantire accessibilità alle persone con disabilità e la fornitura di una lavasciuga pavimenti per alzare gli standard di pulizia.

Tracciabilità e asta online: la “svolta” gestionale

Una parte rilevante del progetto riguarda l’implementazione di attrezzature informatiche e software gestionale, con un pacchetto che include videosorveglianza con registrazione e controllo remoto, un sistema di tracciabilità per la gestione informatizzata dei flussi e la certificazione della filiera ittica, la gestione della rintracciabilità degli imballaggi vuoti e l’attivazione della gestione dell’asta online, presentata come innovazione per ampliare il mercato e favorire trasparenza e competitività.

Opere di riqualificazione e manutenzione del complesso

Accanto alla dotazione tecnologica, il progetto prevede anche opere di riqualificazione fisica e manutenzione ordinaria: ripristino e manutenzione di intonaci e recinzioni esterne, messa in esercizio del cancello carrabile con accesso controllato, adeguamento igienico-sanitario dei locali, potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza esterna e ulteriori interventi impiantistici necessari al completamento delle opere.

Stasi: «Nuova era, finanziamento ottenuto dall’Ente»

Il sindaco Flavio Stasi collega il finanziamento alla recente concessione del mercato ittico, parlando di una “nuova era” e ricordando l’annuncio della partecipazione al bando. Nelle sue dichiarazioni cita ristrutturazione, nuova illuminazione, videosorveglianza, impianti e attrezzature, soffermandosi sul sistema per sostituire le cassette in polistirolo con cassette riutilizzabili. Poi la precisazione: «Il finanziamento è stato concesso al Comune, non ad un circolo politico, grazie al progetto che abbiamo presentato».

Novello: «Primi in graduatoria, mercato più competitivo e moderno»

Sulla stessa linea l’assessore alle opere pubbliche e programmazione europea Tatiana Novello, che rivendica il risultato in graduatoria e indica l’obiettivo: riqualificare il mercato garantendo accessibilità e sicurezza, adeguandolo alle esigenze operative e tecnologiche per una struttura «competitiva e moderna».