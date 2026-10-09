I consiglieri comunali di opposizione a Palazzo dei Bruzi Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe d’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Michelangelo Spataro hanno depositato un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta e orale in Consiglio Comunale per fare piena luce sulla procedura di concessione di una porzione dell’immobile comunale della scuola Carmela D’Ambrosio, in località Cuturella, destinata ad un associazione. «L’obiettivo della nostra iniziativa non è mettere in discussione il valore delle attività sociali svolte dalle associazioni del territorio, che meritano rispetto e sostegno, ma verificare che il patrimonio comunale venga gestito nel pieno rispetto delle norme, della trasparenza amministrativa e delle prerogative del Consiglio Comunale.

Da anni negli obiettivi dell’amministrazione Caruso, vi è la riduzione dei fitti passivi, motivo per cui ha restituito l’immobile dell’ex circoscrizione di via Popilia al legittimo proprietario ovvero Aterp. Non è chiaro dai documenti fin ora rinvenuti, quali e quante associazioni, stanze di segreteria, corsi a pagamento avevano spazi assegnati all’interno della struttura pubblica, alcuni erano probabilmente abusivi; certamente sappiamo che al comune di Cosenza Aterp ha chiesto cinquecentomila euro attraverso ingiunzione di pagamento, già parzialmente pagata dall’ente debitore, per questo e per altri fitti passivi.

Come opposizione per anni abbiamo chiesto di sanare questa situazione, poiché non vi era nessuna attività istituzionale, quindi di rilasciare l’immobile e contestualmente assegnare spazi alle associazioni che avessero avuto una regolare concessione. L’inerzia dell’amministrazione Caruso avrà, forse, generato addirittura un danno erariale?

Ci chiediamo se oggi invece tutte le procedure amministrative previste dalla legge e dai regolamenti comunali siano state regolarmente espletate prima dell’assegnazione di parte dell’immobile. Nell’interrogazione, infatti, si chiede al Sindaco di chiarire, tutto l’iter amministrativo. L’unica certezza che abbiamo oggi è che dall’accesso agli atti presentato non risulta alcun atto di concessione vero e proprio da parte dell’ente, neppure una mera comunicazione.

Ci chiediamo, inoltre, perché ci sfida a un confronto politico, non abbia mai presentato azioni contro Aterp, al momento dello sgombro, o se forse recenti dichiarazioni contro la commissaria siano invece legate a questa singolare vicenda. Come opposizione non abbiamo alcun interesse a che associazioni meritevoli non possano avere spazi assegnati, ma dovrebbe essere garantito a tutti attraverso procedure chiare e trasparenti Speriamo che il Sindaco chiarisca a tutta la cittadinanza che le regole valgono per tutti, anche per i consiglieri regionali.