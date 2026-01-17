Il tanto agognato collegamento tra la rotonda del ponte di Calatrava e la sopraelevata era fermo da anni per un esproprio. Il consigliere regionale conferma: «Riaprirà entro l’anno»

Per anni è rimasta una strada senza uscita: un tratto bonificato, progettato, discusso, immaginato anche, ma mai terminato. Parliamo dell’area che, dalla rotonda del ponte di Calatrava, dovrebbe collegare via Reggio Calabria alla sopraelevata, alleggerendo la pressione veicolare su via Popilia e nel resto della città. Da quando il Parco del Benessere è entrato a pieno regime, quel tratto della città è diventato un imbuto quotidiano, soprattutto nelle ore di punta. Un problema noto, ma rimasto irrisolto: ogni volta si annunciava una ripartenza, poi tutto si arenava. Da un anno se ne sta occupando l'assessore all’Urbanistica Pina Incarnato, ma il consigliere regionale. Francesco De Cicco ad annunciare la svolta.

Il cantiere sembra davvero vicino. Come detto, a confermarlo è l’ancora per qualche giorno assessore comunale di Cosenza, Francesco De Cicco: «Entro l’anno la strada sarà completata e operativa» ci spiega. Dunque dopo anni di attese e intoppi dovuti a un esproprio complicato che aveva bloccato l’intera procedura, adesso forse ci siamo».

Il progetto era stato avviato nel 2019 dall’allora sindaco Mario Occhiuto, che aveva impostato la realizzazione della bretella come parte integrante del nuovo assetto viario connesso al ponte di Calatrava. Tuttavia, la contesa sull’area da espropriare aveva congelato tutto.

Secondo De Cicco, però, la fase di stallo è superata: «Entro tre, o al massimo quattro mesi, cominceranno i lavori». Una tempistica che, se confermata, restituirà alla città un collegamento atteso da sette anni, destinato a ridisegnare il flusso dei veicoli tra la zona nord e il centro urbano.