Nove consiglieri chiedono il ripristino integrale delle guide per non vedenti e un piano permanente di controllo e manutenzione

Ripristinare integralmente i percorsi tattili per le persone non vedenti lungo corso Mazzini e predisporre un programma permanente di monitoraggio e manutenzione. È la richiesta avanzata da nove consiglieri comunali di opposizione al Comune di Cosenza.

Secondo quanto denunciato nella nota, le guide tattili installate nell’isola pedonale sarebbero oggi danneggiate, interrotte e in alcuni tratti inutilizzabili. I consiglieri segnalano pannelli divelti, percorsi spezzati e una manutenzione giudicata insufficiente.

Si tratta di valutazioni espresse dai gruppi di minoranza. Nel comunicato non è riportata una replica dell’Amministrazione comunale né sono indicati eventuali interventi già programmati.

Il progetto realizzato durante l’amministrazione Occhiuto

I percorsi erano stati realizzati e inaugurati durante l’amministrazione guidata da Mario Occhiuto. L’obiettivo dichiarato era permettere alle persone con disabilità visiva di attraversare l’area pedonale in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.

Per le opposizioni, lo stato attuale dell’infrastruttura dimostrerebbe l’assenza di una programmazione dedicata alla conservazione delle opere pubbliche.

«Le inaugurazioni durano un giorno, la manutenzione dovrebbe durare anni», affermano i consiglieri, sottolineando che l’accessibilità non può esaurirsi nella fase di realizzazione degli interventi.

«In gioco il diritto a muoversi in autonomia»

La questione, secondo i firmatari, non riguarda soltanto il deterioramento di alcuni elementi dell’arredo urbano. Al centro vi è il diritto delle persone non vedenti a spostarsi nel cuore della città senza incontrare interruzioni o ostacoli.

«Dietro quei pannelli deteriorati non c’è soltanto un’opera pubblica trascurata, ma il diritto di cittadini non vedenti a muoversi in sicurezza e autonomia nel cuore della città», si legge nella nota.

I rappresentanti della minoranza sostengono che un’infrastruttura progettata per eliminare le barriere rischi di trasformarsi essa stessa in un ostacolo quando non viene mantenuta correttamente.

Le critiche all’Amministrazione Caruso

I consiglieri contestano all’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso di non avere proceduto né alla rimozione né al ripristino delle guide danneggiate.

«Se l’amministrazione attuale non li condivide, può assumersi la responsabilità di rimuoverli», affermano, chiedendo che venga compiuta una scelta precisa sul futuro dell’opera.

Le opposizioni attribuiscono la situazione attuale a incuria, assenza di programmazione e carenza di manutenzione. Le valutazioni sulle responsabilità politiche sono contenute nel documento sottoscritto dai consiglieri e non risultano accompagnate, nella stessa nota, dalla posizione della maggioranza.

La richiesta di un piano permanente

I firmatari sollecitano il ripristino completo dei tratti danneggiati e l’introduzione di verifiche periodiche che consentano di individuare tempestivamente eventuali nuove criticità.

«Una città inclusiva non si misura da ciò che inaugura, ma da ciò che riesce a preservare nel tempo», concludono.

La nota è firmata dai consiglieri comunali Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro.