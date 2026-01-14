Si è costituito ufficialmente oggi a Cosenza il comitato territoriale "Noi Moderati - MAIE" per il Sì alla riforma costituzionale della giustizia della Provincia di Cosenza. L'iniziativa nasce per sostenere le ragioni della riforma approvata dal Parlamento, che sarà oggetto del prossimo referendum costituzionale confermativo. Il Comitato si pone l’obiettivo di promuovere un dibattito pubblico informato su quella che viene definita dai promotori una «scelta di civiltà democratica».

«Vogliamo realizzare una giustizia in un'ottica di democrazia liberale», si legge nell'atto costitutivo, sottolineando come la netta distinzione tra chi accusa e chi giudica sia la struttura portante di un processo equo. Il Comitato ha stabilito la propria sede operativa a Castrovillari, ed ha nominato i propri vertici e il Consiglio Direttivo che guiderà le attività in tutta la provincia.

L’Ufficio di Presidenza è così composto: Presidente Franco Pichierri, Vice Presidente Marco Tarsitano, Tesoriere Federica Cama Il Consiglio Direttivo è composto da professionisti e rappresentanti del territorio: Chiara Viola, Stefano Cavalcanti, Cinzia Mauro, Domenico Funari, Giovanni Malfarà, Fulvio Campanaro, Eugenio Orrico, Saverio Epifanio. Andremo avanti per la vittoria del Sì e per una nuova e più rassicurante giustizia!