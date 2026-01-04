«L’operazione del governo Trump contro il Venezuela è una palese violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli, conseguenza di una logica imperialista legata al controllo delle risorse energetiche e alla visione dell’America Latina come area di dominio statunitense. È la legge della giungla che sostituisce definitivamente il diritto internazionale come lo abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi.

La città di Cosenza non resterà muta di fronte a quanto sta accadendo. Le realtà ed associazioni di seguito elencate, rifiutando la logica della guerra e del riarmo, ribadiscono il loro impegno per un futuro vivibile per l'umanità, fondato su pace, autodeterminazione e democrazia per i popoli, e annunciano una manifestazione per il prossimo mercoledì 7 gennaio, di cui saranno forniti ulteriori dettagli nei prossimi giorni»



Adesioni (in aggiornamento):

- ANPI provinciale di Cosenza Paolo Cappello

- ANPI sezione città di Cosenza A. Antonante

- APS Responsabitaly

- Associazione G. Dossetti Cosenza

- Associazione La Spiga

- Associazione San Pancrazio

- AttivaRende

- Auser Cosenza

- Auser Rende

- AVS - Coordinamento regionale della Calabria

- Azione Cattolica Cosenza-Bisignano

- Caritas diocesana Cosenza-Bisignano

- Centro antiviolenza “Roberta Lanzino”

- Centro Rat / Teatro dell'Acquario

- CGIL Cosenza

- Circolo culturale Popilia

- Comitato Riforma- Rivocati

- Filorosso'95

- Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle - Sinistra per Rende

- Gruppo Emergency Cosenza

- La Cooperativa delle donne

- La Kasbah

- Mag delle Calabrie

- MoCI Cosenza APS

- MorEqual

- Pastorale Sociale, Lavoro e Giustizia Cosenza-Bisignano

- Rifondazione Comunista Cosenza

- Sinistra Italiana Cosenza

- Strade di Casa

- Ufficio Migrantes Cosenza-Bisignano

- www_lacalabriavistadalledonne