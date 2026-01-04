Decine di sigle hanno sottoscritto un documento con cui danno appuntamento a mercoledì 7 gennaio per «ribadire il diritto all’auto determinazione dei popoli dopo l’operazione degli USA in Venezuela»
«L’operazione del governo Trump contro il Venezuela è una palese violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli, conseguenza di una logica imperialista legata al controllo delle risorse energetiche e alla visione dell’America Latina come area di dominio statunitense. È la legge della giungla che sostituisce definitivamente il diritto internazionale come lo abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi.
La città di Cosenza non resterà muta di fronte a quanto sta accadendo. Le realtà ed associazioni di seguito elencate, rifiutando la logica della guerra e del riarmo, ribadiscono il loro impegno per un futuro vivibile per l'umanità, fondato su pace, autodeterminazione e democrazia per i popoli, e annunciano una manifestazione per il prossimo mercoledì 7 gennaio, di cui saranno forniti ulteriori dettagli nei prossimi giorni»
Adesioni (in aggiornamento):
- ANPI provinciale di Cosenza Paolo Cappello
- ANPI sezione città di Cosenza A. Antonante
- APS Responsabitaly
- Associazione G. Dossetti Cosenza
- Associazione La Spiga
- Associazione San Pancrazio
- AttivaRende
- Auser Cosenza
- Auser Rende
- AVS - Coordinamento regionale della Calabria
- Azione Cattolica Cosenza-Bisignano
- Caritas diocesana Cosenza-Bisignano
- Centro antiviolenza “Roberta Lanzino”
- Centro Rat / Teatro dell'Acquario
- CGIL Cosenza
- Circolo culturale Popilia
- Comitato Riforma- Rivocati
- Filorosso'95
- Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle - Sinistra per Rende
- Gruppo Emergency Cosenza
- La Cooperativa delle donne
- La Kasbah
- Mag delle Calabrie
- MoCI Cosenza APS
- MorEqual
- Pastorale Sociale, Lavoro e Giustizia Cosenza-Bisignano
- Rifondazione Comunista Cosenza
- Sinistra Italiana Cosenza
- Strade di Casa
- Ufficio Migrantes Cosenza-Bisignano
- www_lacalabriavistadalledonne