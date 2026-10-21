Il sindaco della Città dei Bruzi non usa mezzi termini: «Se sono stati stanziati 35 milioni di euro per rafforzare e ammodernare il sistema idrico di Catanzaro, altrettanto deve essere fatto per la nostra città, che da troppo tempo paga il prezzo di criticità storiche»

«La crisi idrica va affrontata in maniera strutturale, senza continuare a rincorrere le emergenze. Cosenza non può più essere lasciata sola né esclusa dagli stanziamenti regionali necessari a garantire un servizio efficiente e regolare».

Lo afferma il sindaco Franz Caruso commentando la comunicazione di SO.RI.CAL. relativa alla progressiva riduzione delle portate sorgentizie che alimentano l’acquedotto del Bufalo, a causa del perdurare delle condizioni di siccità. “Siamo di fronte a una criticità che si ripresenta puntualmente – prosegue il Primo Cittadino - provocando disagi nelle abitazioni e difficoltà alle attività economiche. Nei giorni scorsi, la città ha registrato una riduzione di circa 50 litri al secondo dai serbatoi di Mussano, Serra Spiga e Merone, con il rischio di ulteriori disservizi. È inaccettabile che un problema noto da anni continui a riproporsi senza soluzioni definitive. Come Amministrazione comunale siamo quotidianamente vicini ai cittadini, raccogliamo le loro legittime segnalazioni e interveniamo per quanto di nostra competenza.

Tuttavia, le criticità relative alla disponibilità dell’acqua a monte della rete cittadina richiedono interventi strutturali e responsabilità condivise. L’acqua è un bene essenziale e garantire un servizio regolare deve essere una priorità assoluta. Per questo chiediamo alla Regione Calabria di riservare a Cosenza la stessa attenzione dimostrata verso altri territori. Se sono stati stanziati 35 milioni di euro per rafforzare e ammodernare il sistema idrico di Catanzaro, altrettanto deve essere fatto per la nostra città, che da troppo tempo paga il prezzo di criticità storiche.

Il 15 settembre scorso – sottolinea Franz Caruso - il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’acquisizione gratuita di azioni di SO.RI.CAL., con una partecipazione del Comune pari al 3,463% del capitale sociale. Si tratta di un passaggio importante, finalizzato a favorire una gestione più organica del servizio e a creare le condizioni per una sua effettiva regolarizzazione. Ora occorre che questo percorso si traduca in risultati concreti. Il nostro invito a SO.RI.CAL. è chiaro: affrontare il problema in maniera compiuta, con programmazione, investimenti e soluzioni durature, senza dipendere esclusivamente dall’andamento delle condizioni meteorologiche.

Vogliamo inaugurare un nuovo corso – conclude il sindaco Franz Caruso - capace di garantire continuità ed efficienza del servizio. Basta emergenze cicliche e rassicurazioni: Cosenza ha diritto a risposte concrete e a investimenti adeguati. Continuerò a battermi affinché la nostra città non venga lasciata indietro e ai cittadini sia finalmente garantito un servizio idrico all’altezza delle loro esigenze».