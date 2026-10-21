«La crisi idrica va affrontata in maniera strutturale, senza continuare a rincorrere le emergenze. Cosenza non può più essere lasciata sola né esclusa dagli stanziamenti regionali necessari a garantire un servizio efficiente e regolare».

Lo afferma il sindaco Franz Caruso commentando la comunicazione di SO.RI.CAL. relativa alla progressiva riduzione delle portate sorgentizie che alimentano l’acquedotto del Bufalo, a causa del perdurare delle condizioni di siccità. “Siamo di fronte a una criticità che si ripresenta puntualmente – prosegue il Primo Cittadino - provocando disagi nelle abitazioni e difficoltà alle attività economiche. Nei giorni scorsi, la città ha registrato una riduzione di circa 50 litri al secondo dai serbatoi di Mussano, Serra Spiga e Merone, con il rischio di ulteriori disservizi. È inaccettabile che un problema noto da anni continui a riproporsi senza soluzioni definitive. Come Amministrazione comunale siamo quotidianamente vicini ai cittadini, raccogliamo le loro legittime segnalazioni e interveniamo per quanto di nostra competenza.

Tuttavia, le criticità relative alla disponibilità dell’acqua a monte della rete cittadina richiedono interventi strutturali e responsabilità condivise. L’acqua è un bene essenziale e garantire un servizio regolare deve essere una priorità assoluta. Per questo chiediamo alla Regione Calabria di riservare a Cosenza la stessa attenzione dimostrata verso altri territori. Se sono stati stanziati 35 milioni di euro per rafforzare e ammodernare il sistema idrico di Catanzaro, altrettanto deve essere fatto per la nostra città, che da troppo tempo paga il prezzo di criticità storiche.

Il 15 settembre scorso – sottolinea Franz Caruso - il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’acquisizione gratuita di azioni di SO.RI.CAL., con una partecipazione del Comune pari al 3,463% del capitale sociale. Si tratta di un passaggio importante, finalizzato a favorire una gestione più organica del servizio e a creare le condizioni per una sua effettiva regolarizzazione. Ora occorre che questo percorso si traduca in risultati concreti. Il nostro invito a SO.RI.CAL. è chiaro: affrontare il problema in maniera compiuta, con programmazione, investimenti e soluzioni durature, senza dipendere esclusivamente dall’andamento delle condizioni meteorologiche.

Vogliamo inaugurare un nuovo corso – conclude il sindaco Franz Caruso - capace di garantire continuità ed efficienza del servizio. Basta emergenze cicliche e rassicurazioni: Cosenza ha diritto a risposte concrete e a investimenti adeguati. Continuerò a battermi affinché la nostra città non venga lasciata indietro e ai cittadini sia finalmente garantito un servizio idrico all’altezza delle loro esigenze».