È una dichiarazione che segna un passaggio politico netto quella affidata a Capodanno da Francesco De Cicco, che annuncia la chiusura di una fase amministrativa e l’apertura di un nuovo capitolo, sia personale che politico, con lo sguardo già rivolto alle prossime elezioni comunali di Cosenza.

«Questa è stata una delle ultime dirette nel ruolo di assessore del Comune di Cosenza», ha dichiarato De Cicco il 31 dicembre scorso, sottolineando il passaggio formale e sostanziale al Consiglio regionale. Un incarico che, come ha precisato, vive «con rispetto, gratitudine e senso del dovere», richiamando la responsabilità assunta nei confronti degli elettori che lo hanno sostenuto.

Parallelamente all’attività regionale, De Cicco conferma di essere già al lavoro sul piano politico locale. Da un lato la costruzione del programma da consigliere regionale, dall’altro l’avvio di una macchina organizzativa che guarda apertamente alla prossima tornata elettorale a Cosenza. «Sto preparando una squadra divisa in cinque liste per la nuova campagna elettorale», ha spiegato, indicando una struttura ampia e articolata, pensata per intercettare sensibilità diverse e costruire una proposta politica competitiva.

Il messaggio è chiaro: l’esperienza maturata negli anni di amministrazione comunale viene rivendicata come valore aggiunto, insieme all’ascolto del territorio e a una visione definita per il futuro della città. Un progetto che, nelle intenzioni dichiarate, punta a mettere a disposizione di Cosenza competenze e continuità amministrativa, senza rinunciare a un rinnovamento della squadra.

Le parole di De Cicco si inseriscono in una fase di progressivo riscaldamento del clima politico cittadino, con i principali attori già impegnati a posizionarsi in vista delle elezioni. La scelta di rendere pubblico il lavoro sulle cinque liste segnala la volontà di giocare un ruolo centrale nella competizione, non solo come singolo candidato ma come perno di un’area politica strutturata. In attesa di conoscere nomi, alleanze e contenuti programmatici nel dettaglio, l’annuncio rappresenta uno dei primi segnali concreti di una campagna elettorale che, a Cosenza, si preannuncia lunga e politicamente rilevante.