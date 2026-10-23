Non si è fatta attendere la risposta la risposta di Pasquale Sconosciuto, assessore al Comune di Cosenza in quota Democratici Progressisiti Meridionalisti al capogruppo di FdI in Regione Angelo Brutto. Il pomo della discordia è l’emergenza idrica che sta mettendo in difficoltà Cosenza.

«Di fronte a un problema storico e ormai insostenibile, servono risposte, investimenti e soluzioni strutturali, non dichiarazioni che rischiano di minimizzare una criticità che i cittadini vivono quotidianamente - dice Sconosciuto -. Chiediamo da più tempo che la Regione Calabria e Sorical affrontino con urgenza la questione del potabilizzatore di Piano Lago, valutando e attivando gli interventi necessari per renderlo operativo. Secondo le stime indicate, potrebbe garantire un incremento di circa 80-90 litri al secondo, contribuendo in maniera significativa a ridurre le criticità del servizio idrico cittadino».

«La Regione Calabria, invece, continua a dimostrare una preoccupante mancanza di attenzione verso Cosenza. Mentre per Catanzaro è stato annunciato un investimento di 35 milioni di euro destinato a opere strategiche per affrontare strutturalmente le criticità del servizio idrico, per Cosenza non risultano interventi di pari portata capaci di rispondere a un’emergenza che si trascina da anni. Una disparità di attenzione che merita risposte chiare: perché quando si tratta di investire risorse su Cosenza, la Regione sembra voltarsi dall’altra parte?».

Poi ancora: «La situazione è ulteriormente peggiorata dopo la comunicazione di Sorical del 19 ottobre 2026, relativa a un’ulteriore riduzione delle portate delle sorgenti, che ha comportato circa 50 litri al secondo in meno nei serbatoi che alimentano il centro cittadino e diversi quartieri. Una riduzione che ha aggravato pesantemente i disagi per migliaia di cittadini. Voglio inoltre ricordare al consigliere Brutto che, quotidianamente, siamo impegnati nella ricerca e nella riparazione delle perdite idriche, oltre che nelle manovre necessarie a gestire una situazione estremamente complessa. Un lavoro costante svolto dai nostri operai, ai quali rivolgo un sincero ringraziamento per la professionalità, la disponibilità e l’impegno con cui affrontano ogni giorno le difficoltà del servizio».

«Invito pubblicamente il consigliere regionale Brutto a trascorrere una giornata insieme a noi, sul territorio, accanto ai nostri operai - dice Sconosciuto -. Potrà vedere direttamente le condizioni in cui siamo costretti a lavorare e rendersi conto di quanto sia difficile garantire un servizio adeguato quando l’acqua in ingresso nei serbatoi non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno della città».

«Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze senza affrontare le cause del problema. Cosenza ha diritto a un servizio idrico efficiente, a investimenti adeguati e a una Regione che sia presente nei fatti, non soltanto nelle dichiarazioni. Ai cittadini non interessa la polemica politica – conclude l’assessore - interessa aprire il rubinetto e trovare l’acqua. E su questo diritto fondamentale non siamo disposti ad arretrare».