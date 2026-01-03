Sei mesi intensi e pieni di iniziative per la consigliera comunale per la dottoressa Stefania Galassi, capogruppo della lista Rende Azzurra, vicepresidente del Consiglio Comunale di Rende e membro della I commissione affari istituzionali. Pur essendo alla sua prima esperienza consiliare, ha affrontato il mandato con spirito propositivo e azioni concrete registrando una presenza del 100% in Consiglio. Di seguito il resoconto della sua attività.

Mozioni e interrogazioni per la comunità

In questo periodo, Galassi ha promosso oltre dieci mozioni, interpellanze e interrogazioni su temi socio-sanitari e urbani. Tra le principali:

Istituzione dei microcircoli per anziani;

istituzione “Novembre Azzurro”, screening maschile;

istituzione del “Festival della Salute”;

istituzione di un “Tavolo permanente per la sanità territoriale”;

istituzione della Commissione Sicurezza;

“Rende senza barriere architettoniche”;

Interrogazione sulle attuali condizioni cimiteriali e sull’ampliamento del cimitero comunale.

Revisione dei regolamenti comunali

In Commissione Attività Istituzionali, Galassi ha lavorato alla revisione e aggiornamento di regolamenti chiave, collaborando con tutti i membri della I Commissione. Gli interventi principali hanno riguardato:

regolamento dell’ Asilo Nido “Peter Pan”, per migliorare i criteri di inclusività, organizzazione e sostegno alle famiglie;

regolamento per il Garante per il verde pubblico, per la tutela e valorizzazione degli spazi verdi;

regolamento per il Garante per le persone con disabilità, per favorire inclusione e accessibilità;

regolamento del Cimitero comunale, per migliorarne funzionalità e decoro;

regolamento per il Garante per l’infanzia, per rafforzare la protezione dei diritti dei bambini sul territorio.

Salute e prevenzione sul territorio

Tra le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione promosse: