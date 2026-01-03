La vicepresidente del pubblico consesso, nonché capogruppo di Rende Azzurra, traccia un bilancio della sua attività
Sei mesi intensi e pieni di iniziative per la consigliera comunale per la dottoressa Stefania Galassi, capogruppo della lista Rende Azzurra, vicepresidente del Consiglio Comunale di Rende e membro della I commissione affari istituzionali. Pur essendo alla sua prima esperienza consiliare, ha affrontato il mandato con spirito propositivo e azioni concrete registrando una presenza del 100% in Consiglio. Di seguito il resoconto della sua attività.
Mozioni e interrogazioni per la comunità
In questo periodo, Galassi ha promosso oltre dieci mozioni, interpellanze e interrogazioni su temi socio-sanitari e urbani. Tra le principali:
- Istituzione dei microcircoli per anziani;
- istituzione “Novembre Azzurro”, screening maschile;
- istituzione del “Festival della Salute”;
- istituzione di un “Tavolo permanente per la sanità territoriale”;
- istituzione della Commissione Sicurezza;
- “Rende senza barriere architettoniche”;
- Interrogazione sulle attuali condizioni cimiteriali e sull’ampliamento del cimitero comunale.
Revisione dei regolamenti comunali
In Commissione Attività Istituzionali, Galassi ha lavorato alla revisione e aggiornamento di regolamenti chiave, collaborando con tutti i membri della I Commissione. Gli interventi principali hanno riguardato:
- regolamento dell’ Asilo Nido “Peter Pan”, per migliorare i criteri di inclusività, organizzazione e sostegno alle famiglie;
- regolamento per il Garante per il verde pubblico, per la tutela e valorizzazione degli spazi verdi;
- regolamento per il Garante per le persone con disabilità, per favorire inclusione e accessibilità;
- regolamento del Cimitero comunale, per migliorarne funzionalità e decoro;
- regolamento per il Garante per l’infanzia, per rafforzare la protezione dei diritti dei bambini sul territorio.
Salute e prevenzione sul territorio
Tra le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione promosse:
- “Ottobre Rosa”, campagna contro il tumore al seno promossa istituita e calendarizzata nel comune di Rende e realizzata anche nei Comuni di Grimaldi e Mendicino;
- “INFOrmando: l’innovazione che cura”, progetto socio-sanitario in collaborazione con UNICAL, con la creazione di reti multidisciplinari stabili in sinergia con le associazioni territoriali e studentesche realizzando numerosi appuntamenti fissi mirati all ‘educazione e progettazione sanitaria.
- la creazione di una app per la prevenzione e lo sviluppo di uno studio socio-sanitario sui fattori locali che ostacolano l’ adesione agli screening;
- “Combattiamo l’Ictus”, campagna realizzato nel comune di Rende per la sensibilizzazione sulle patologie cerebrovascolari e focus sull’importanza della diagnosi precoce nella patologia Ictale tempo dipendente.