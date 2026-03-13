Mozione unitaria nel movimento giovanile di Fratelli d’Italia alla presenza di Caterina Funel e di Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. Previsto l’intervento di Wanda Ferro
Gioventù Nazionale Cosenza, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, celebrerà domani, sabato 14 marzo alle 15:30, il proprio Congresso Provinciale presso l’Hotel BV President di Rende. Il claim scelto per l’evento, “La nostra sfida alle stelle”, richiama l’ardore futurista di Filippo Tommaso Marinetti e diventa oggi la parola d’ordine di una generazione che non si rassegna al declino ma sceglie di lottare per continuare a dare il proprio contributo per rendere grande l’Italia. In questo spirito, Gioventù Nazionale intende proiettare la propria azione politica verso l’alto: difesa dell’identità nazionale, centralità della comunità, rivoluzione del merito contro ogni forma di omologazione e di pensiero unico.
Nel corso dell’assemblea congressuale, presieduta da Caterina Funel, verrà approvata una mozione unitaria che porterà all’elezione di Marika Petrone alla guida del coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale Cosenza, a riprova della compattezza granitica della compagine nella provincia di Cosenza. Insieme a lei è pronta una nuova squadra di dirigenti che avrà il compito di radicare ancora di più il movimento nei quartieri, nelle scuole, nelle università e nei luoghi del disagio giovanile.
La giornata vedrà una serie di saluti istituzionali, tra cui quello di Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, a testimonianza del legame saldo tra militanza giovanile e istituzioni rappresentative. A seguire si svolgerà il panel “Sì, cambiamo la giustizia”, dedicato al prossimo referendum, momento decisivo per restituire ai cittadini una giustizia più giusta. Interverranno, tra gli altri, Francesco Filini, deputato e responsabile del Dipartimento Programma di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani, deputato e presidente nazionale di Gioventù Nazionale, e Wanda Ferro, sottosegretaria agli Interni e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia.
Il congresso di Gioventù Nazionale Cosenza sarà così non solo un passaggio interno di democrazia militante, ma anche un momento di battaglia politica e culturale: i giovani patrioti cosentini riaffermeranno la loro volontà di essere avanguardia nella difesa della Nazione, della libertà reale e della giustizia sociale, portando “la nostra sfida alle stelle” nelle istituzioni e nelle piazze, ogni giorno.