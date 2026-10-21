Il sindaco Principe: «Non hanno generato alcun debito per l’Ente, perché sono coperti da risorse proprie di bilancio e da contributi a fondo perduto»

Si è svolta oggi la seduta della Giunta comunale di Rende, presieduta dall’Onorevole Sandro Principe. Tra i numerosi punti all’ordine del giorno, l’Esecutivo ha approvato all’unanimità il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (Pfte) finalizzato alla partecipazione al bando nazionale ministeriale dell’otto per mille (basato sull’Avviso 173 del Ministero dell’Istruzione e del Merito).

L’intervento riguarda la demolizione e ricostruzione del plesso della scuola Primaria di Santo Stefano, chiuso dal 2022 in seguito a un’ordinanza. Con la sua candidatura al bando ministeriale, l’Amministrazione confida di ottenere un finanziamento di un milione di euro che permetterà di restituire alla popolazione scolastica rendese spazi moderni, sicuri ed idonei.

L’approvazione del progetto fa parte di un quadro più ampio di valorizzazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio. Proprio nei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) ha ufficialmente ammesso a finanziamento – nell’ambito dell’Avviso pubblico 202071 per l’adeguamento antincendio – tre distinte candidature presentate dal Comune di Rende, per un importo complessivo di 700.000 euro a fondo perduto: 200.000 euro per la scuola primaria di via Palladio (Linze); 200.000 euro per la scuola primaria e secondaria di Villaggio Europa; 300.000 euro per la scuola primaria di via Giotto (Sant’Agostino).

È un riconoscimento fondamentale al lavoro di programmazione, studio preliminare e intercettamento delle risorse finanziarie condotto dall’Amministrazione Principe nei suoi primi quindici mesi di mandato. Importante, in queste fasi, la completa sinergia tra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e quello ai Lavori Pubblici e Patrimonio, di cui sono titolari, rispettivamente, la Dottoressa Stefania Belvedere e il Dottor Pierpaolo Iantorno.

Tutta la Giunta comunale e gli uffici competenti hanno espresso profonda soddisfazione. In particolare, il Primo Cittadino, che ha da sempre puntato e concentrato la propria attenzione sulla sicurezza e sulla centralità degli edifici scolastici. L’Amministrazione conferma il massimo impegno a proseguire su questa strada per riportare l’intera edilizia scolastica cittadina ai più elevati standard di adeguatezza strutturale ed impiantistica. L’elemento di primaria importanza sottolineato dall’Amministrazione è la sostenibilità finanziaria delle opere: tutti gli interventi realizzati e in fase di avvio non hanno generato alcun debito per l’Ente, perché sono coperti da risorse proprie di bilancio e da contributi a fondo perduto.