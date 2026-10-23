I diritti delle persone più fragili, il contrasto alla solitudine e il ruolo delle istituzioni nella costruzione di una città più giusta saranno al centro del terzo appuntamento di Immagina Cosenza – Conversazioni per costruire il domani, in programma domenica 25 ottobre, alle ore 11, presso il MOCI di via Popilia 39.

Protagonista dell’incontro sarà Anna Falcone, giurista cosentina, che dialogherà con Giacomo Mancini sulle politiche sociali e sulle iniziative che un’amministrazione comunale può mettere in campo per contrastare le disuguaglianze.

«Cosa dovrebbe fare un Comune per far sì che i cittadini non si sentano lasciati soli davanti ai loro problemi? Come far sì che i diritti delle persone non dipendano dal quartiere in cui si è nati o in cui si vive?», si domanda Anna Falcone nel video con cui invita i cosentini a partecipare all’iniziativa.

Al centro della conversazione ci saranno i diritti delle persone che vivono situazioni di disagio, delle persone con disabilità, degli anziani e dei bambini, con particolare attenzione alle responsabilità delle istituzioni locali nel garantire opportunità e servizi accessibili a tutti. L’appuntamento si inserisce nel percorso di Immagina Cosenza, che, dopo le conversazioni con l’architetto Giovanni Multari e l’imprenditrice Giovanna Allegrini, prosegue il confronto pubblico sul futuro della città attraverso il contributo di personalità del mondo della cultura, delle professioni e della società civile.