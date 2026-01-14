Italia del Meridione rafforza e consolida la propria presenza nell’area urbana di Cosenza con la nomina di Carmelo Guido a commissario cittadino del partito.

La designazione è maturata al termine di un percorso di avvicinamento politico e a seguito di un incontro svoltosi presso la segreteria di Italia del Meridione, alla presenza della segretaria provinciale Annalisa Alfano, del segretario regionale Emilio De Bartolo e del leader del movimento Orlandino Greco. Un confronto che ha confermato la volontà del partito di strutturarsi in modo sempre più solido e organizzato nei principali centri urbani della Calabria.

Carmelo Guido è una figura di lungo corso della politica cosentina. È stato consigliere comunale di Cosenza dal 1997 al 2002 durante la sindacatura di Giacomo Mancini e successivamente dal 2002 al 2006 sotto l’amministrazione di Eva Catizone. Nel corso dei suoi mandati ha ricoperto incarichi di primo piano, tra cui la presidenza della Commissione Attività Produttive e quella della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, oltre al ruolo di presidente della IV Circoscrizione cittadina prima della loro abolizione.

Nel motivare la sua adesione a Italia del Meridione, Guido ha evidenziato di essere rimasto colpito da un progetto politico fondato sull’ascolto e sulla valorizzazione delle istanze territoriali, sottolineando come la leadership di Orlandino Greco riesca a esprimere una visione concret a, partecipata e profondamente radicata nelle comunità locali.

Soddisfazione è stata espressa anche dal leader del movimento. «L’ingresso di Carmelo Guido rappresenta un valore aggiunto per il partito e siamo certi che la sua esperienza e il suo radicamento politico sapranno imprimere a IdM nella città di Cosenza un ulteriore slancio», ha dichiarato Greco, aggiungendo che il partito sarà presente alle prossime elezioni comunali con una propria lista, pronta a confrontarsi con le sfide che attendono la città.