Riunione operativa in Prefettura a Cosenza, alla quale ha preso parte anche la consigliera regionale del M5S Elisa Scutellà: «Anas assicura che i lavori saranno terminati entro l’estate, noi vigileremo»

Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Calabria, ha preso parte a un incontro svoltosi presso la Prefettura di Cosenza insieme a cittadini e rappresentanti del territorio per affrontare le gravi criticità della strada Sila Mare - Longobucco, infrastruttura strategica per l’intera area della Sila Greca e della costa jonica.

«Ho partecipato a questo incontro per raccogliere direttamente le istanze dei cittadini e riportare l’attenzione su una situazione che da troppo tempo penalizza Longobucco e tutto il comprensorio. La Sila Mare non è una strada qualunque: è un collegamento vitale per comunità, servizi, economia e turismo”, ha dichiarato Scutellà. Nel corso del confronto è stato ribadito come, a quasi tre anni dal crollo del Viadotto Ortiano II sulla SS 177 dir ‘Sila-Mare’, i cittadini continuino a vivere in una condizione di incertezza, senza certezze sui tempi di riapertura e sulle garanzie di piena sicurezza dell’infrastruttura.

È inaccettabile che interi territori restino ostaggio di ritardi, promesse non mantenute e lavori che non arrivano mai a conclusione. Questa situazione incide pesantemente sulla mobilità, sulla vita quotidiana delle persone e sul futuro economico di queste comunità”, ha sottolineato la consigliera regionale. Scutellà ha riferito che, secondo quanto comunicato da ANAS, i lavori dovrebbero essere ultimati entro l’estate, ma ha voluto chiarire con fermezza: “Non ci accontentiamo di annunci. Vigileremo affinché questi lavori vengano realmente conclusi nei tempi indicati. I cittadini hanno diritto a certezze, non a nuove attese».