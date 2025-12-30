Una legge di Bilancio concreta e responsabile, capace di coniugare rigore nei conti pubblici e misure espansive a favore di famiglie e imprese. È il giudizio espresso dal deputato Andrea Gentile, che rivendica il ruolo di Forza Italia nell’impianto della manovra finanziaria per il 2026.

Secondo Gentile, il testo approvato recepisce pienamente la linea politica indicata dal partito e dal segretario nazionale Antonio Tajani, puntando con decisione su meno tasse, incentivi all’occupazione e misure di sostegno al sistema produttivo, con una particolare attenzione rivolta al Mezzogiorno.

«La legge di Bilancio per il 2026 contiene numerose misure fortemente volute da Forza Italia e dal nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, e ottenute grazie al lavoro parlamentare svolto in queste settimane», afferma Gentile, sottolineando come la manovra abbia imboccato una direzione chiara e coerente con gli impegni assunti. «Abbiamo scelto una direzione chiara: meno tasse, misure a favore delle imprese e delle famiglie e investimenti su agricoltura, pesca e ZES Unica, con uno sguardo particolare al Mezzogiorno».

Tra i punti qualificanti, il parlamentare azzurro rivendica con forza il taglio dell’Irpef per il ceto medio, destinato a garantire più risorse in busta paga a oltre 14 milioni di lavoratori, insieme alla detassazione dei premi di produttività, dei rinnovi contrattuali e agli incentivi alle assunzioni. Misure che, secondo Gentile, rappresentano una leva concreta per sostenere redditi e occupazione.

Ampio spazio anche al capitolo imprese, con uno stanziamento aggiuntivo di 3,5 miliardi di euro destinato a investimenti, innovazione e competitività, oltre all’introduzione dell’iperammortamento come strumento di stimolo allo sviluppo del sistema produttivo nazionale.

Centrale, infine, il tema della sanità. «Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale arriva a toccare la cifra record di 143 miliardi», evidenzia Gentile, risorse che saranno impiegate per nuove assunzioni di personale, la riduzione delle liste di attesa e il miglioramento complessivo dei servizi offerti ai cittadini.

«Abbiamo approvato una legge di bilancio concreta e responsabile, prestando grande attenzione alla tenuta dei conti pubblici e puntando allo stesso tempo alla crescita del Paese», conclude il deputato di Forza Italia, ribadendo la piena soddisfazione per il risultato raggiunto. «Siamo assolutamente soddisfatti e ancora più motivati a proseguire in questa direzione che, come indicano tutti i principali dati economici, è quella giusta».